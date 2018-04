Hasenhüttl muss Bayer-Niederlage vergessen machen

Ralph Hasenhüttl war restlos bedient. Der Trainer von RB Leipzig stand schon kurz vor dem Abpfiff regungslos an der Seitenlinie und starrte ins Leere. Die 1:4 (1:1)-Klatschte gegen Bayer Leverkusen hatte die Schwachstellen seiner Elf brutal offengelegt und war gleichzeitig ein schmerzhafter Rückschlag im Kampf um die Champions-League-Ränge.

"Das tut uns weh", gab Hasenhüttl zu: "Heimspiele gegen einen direkten Konkurrenten zu verlieren, ist denkbar ungünstig, wenn es um die vorderen Plätze geht." Im Moment steht sein Team auf Tabellenplatz sechs. So spielt RB nächste Saison Europa League, während Bayer auf Champions-League-Rang vier sprang. Doch der RB-Coach weiß ein Gegenmittel gegen den Liga-Frust: "Für uns gilt es einfach, die Montagabende abzuhaken und sich auf die Donnerstagabende zu konzentrieren."

Damit spielt Hasenhüttl auf das eminent wichtige Viertelfinal-Rückspiel in der Europa League bei Olympique Marseille am Donnerstag (21.05 Uhr/Sky und Sport1) an - gerade mal drei Tage nach dem schmerzenden 1:4. Mut macht zwar der 1:0-Vorsprung aus dem Hinspiel, aber an der französischen Mittelmeerküste würden die Sachsen mit einer Leistung wie am Montag ganz sicher ausscheiden. Das wissen sie selbst.

Fehler im Spielaufbau

Sämtlichen Toren durch Kai Havertz (45.), Julian Brandt (51.), Panagiotis Retsos (56.) und Kevin Volland (69.) gingen entweder haarsträubende Fehler im Spielaufbau oder Patzer im Defensivverbund voraus. Nach der Führung durch Marcel Sabitzer (17.) brach RB immer mehr ein und ließ sich im zweiten Durchgang amateurhaft überlaufen. "Am Ende hätte das Spiel auch 8:5 enden können. Im Endeffekt war es auch in der Höhe, für den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften sinnbildlich", sagte Hasenhüttl.

Hasenhüttl sparte also nicht an Kritik, schürte jedoch auch Hoffnung: "Wir wissen aber auch, dass wir anders verteidigen können, als wir es heute getan haben. Das wird auch unbedingt nötig sein, um am Donnerstag zu bestehen." Dass Mittelfeld-Star Naby Keita, der sich bei einem Zusammenprall mit Bayer-Torwart Bernd Leno eine Hüftprellung zugezogen hatte, wohl in Marseille auflaufen kann, ist enorm wichtig.

Doch auch wenn es in Marseille mit dem Traum vom Halbfinale klappt: Wie geht es in der Liga weiter? Der Vizemeister will natürlich auf jeden Fall wieder in die Königsklasse, alles andere wäre eine Enttäuschung. Das Restprogramm (Bremen, Hoffenheim, Mainz, Wolfsburg, Berlin) ist eigentlich zu leicht, um es nicht in die Champions League zu schaffen. Noch ist für den Dosenklub alles möglich.

Auch deshalb übte sich Leipzigs Kapitän Willi Orban in Optimismus und wollte noch nicht von einer vorentscheidenden Niederlage sprechen. "Was hätte es bedeutet, wenn wir heute gewonnen hätten? Überhaupt gar nichts. Von daher sind wir enttäuscht, Leverkusen ist an uns vorbeigezogen, aber es sind noch einige Spiele."

( sid )