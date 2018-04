Volleyball Hoenhorst bei Amokfahrt in Münster schwer verletzt

Bei der Amokfahrt im westfälischen Münster ist am Samstag auch eine Volleyballspielerin des Bundesligisten USC Münster schwer verletzt worden. Das gab der USC bekannt. "Mit tiefer Bestürzung haben wir erfahren, dass unsere Spielerin Chiara Hoenhorst unter den Verletzten ist. Sie wird aktuell im Uniklinikum Münster medizinisch versorgt", hieß es in einer Mitteilung.

"Ich kann bestätigen, dass Chiara Hoenhorst schwer verletzt und ins künstliche Koma versetzt wurde. Sie schwebt mittlerweile nicht mehr in Lebensgefahr", sagte Präsident Jörg Adler der Bild-Zeitung. Die 21-Jährige Hoenhorst, die seit Sommer 2017 zum Bundesliga-Kader des USC gehört, erlitt Verletzungen am Kopf und wurde im Uniklinikum operiert.

Am Samstagnachmittag war ein Mann in der Münsteraner Altstadt mit einem Campingbus in eine Menschenmenge gefahren und hatte dabei zwei Menschen getötet sowie 25 Menschen verletzt. Der Täter beging danach Selbstmord.

