Play-Offs: Red Bull München gegen die Eisbären Berlin live im TV, Ticker & Stream

Die Eisbären Berlin stehen fünf Jahre nach ihrem letzten Titelgewinn wieder in der Finalserie um die deutsche Eishockey-Meisterschaft. Dort bekommen es die Berliner am Freitag (13. März, 19:30 Uhr) mit dem Titelverteidiger Red Bull München zu tun.

Den Finaleinzug sicherten sich die Eisbären mit einem einem 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) im sechsten Spiel der Halbfinalserie gegen Nürnberg. "Das fühlt sich überragend an", sagte Stürmer Thomas Oppenheimer. Zum ersten Mal in dem Duell mit den Franken gelang es einer Mannschaft, ein Auswärtsspiel zu gewinnen, so dass die Serie mit 4:2 Siegen an die Berliner ging.

"Es ist wichtig, dass wir das siebte Spiel nicht mehr machen müssen", sagte Trainer Uwe Krupp. Der Finalgegner aus München setzte sich im Halbfinale in fünf Spielen gegen die Adler Mannheim durch. Das letzte Aufeinandertreffen in der DEL im Februar diesen Jahres konnten die Eisbären mit 3:2 für sich entscheiden.

Red Bull München gegen die Eisbären Berlin live im TV

Der TV-Sender Sport1 überträgt die ersten vier Spiele der Finalserie live im TV. Sport1 beginnt am Freitag (13. April) um 19:25 Uhr seine Liveberichterstattung zum 1. Spiel der Finalserie. Ab 19:30 Uhr geht es live zur Partie in das Münchener Olympia-Eisstadion.

Alle Sport-Fans, die es am Freitagabend nicht vor den heimischen Fernseher schaffen, haben zudem die Möglichkeit, die Partie im Sport1-Live-Stream auf mobilen Endgeräten wie Smartphone, Tablet oder Laptop zu verfolgen.

Tickets für das fünfte Playoff-Spiel der Eisbären

Tickets für das Auswärtsspiel gegen Red Bull München können online auf der Internetseite der Münchener erworben werden oder in allen bekannten Vorverkaufsstellen. Für das Spiel in der Münchener Olympia-Eisstadion am Freitag (13. April) um 19:30 Uhr sind noch Karten erhältlich. Tickets gibt es ab 18 Euro.

DEL-Liveticker der Berliner Morgenpost zum Spiel der Eisbären

Für alle, die das Eishockey-Spiel nicht vor Ort mitverfolgen können, bietet die Berliner Morgenpost den Liveticker zur DEL. Verfolgen Sie das Spiel hautnahe und verpassen Sie kein Tor:

>>> Hier geht es zum Liveticker: Red Bull München vs. Eisbären Berlin

