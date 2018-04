Bundesliga: VfL Wolfsburg gegen den FC Augsburg live im TV, Ticker & Stream

30. Spieltag in der Bundesliga: Am Freitag trifft der FC Augsburg auf VfL Wolfsburg. Alle Infos zu TV-Termin & Stream.

30. Spieltag in der Bundesliga: Am Freitagabend (13. April, Anstoß 20:30 Uhr) empfängt der VfL Wolfsburg den FC Augsburg. Eurosport ist wie bei allen Freitagsspielen der Bundesliga im Livestream und im TV live mit dabei. Das letzte Aufeinandertreffen beider Klubs im November 2017 endete mit einem 2:1-Sieg des FCA.

Wo wird das Bundesliga-Spiel VfL Wolfsburg gegen FC Augsburg übertragen?

Das Spiel der Wolfsburger gegen Augsburg wird live und exklusiv im Eurosport Player auf dem neuen Sender Eurosport 2 HD Xtra übertragen und ist im Internet per PC, Laptop, Tablet oder Smartphone zu sehen. Lediglich auf Smart-TVs der Marke Samsung, die mit dem Tizen-Betriebssystem ausgestattet sind, ist die Eurosport-App verfügbar.

Der Sender ist per Satelliten-Receiver auch mit dem Abo-Service HD Plus auf dem heimischen Fernseher empfangbar - gegen eine zusätzliche Gebühr von monatlich 4,99 Euro. Alle anderen TV-Zuschauer müssen mit technischem Geschick ihre Geräte mit Apple TV oder Google Chromecast für den Eurosport Player nachrüsten.

Auch die 17 Millionen Kunden des Prime-Services von Amazon, die gegen eine Jahresgebühr von 69 Euro schneller beliefert werden, bekommen die Eurosport-Spiele für monatlich 4,99 Euro angeboten. Die Amazon-App läuft im Gegensatz zu der von Eurosport auf fast allen internetfähigen TV-Geräten.

Was kostet der Eurosport Player?

Im Jahresabo "Bundesliga Saison-Pass" kostet der Eurosport Player derzeit 29,99 Euro. Für diesen Preis gibt es alle Eurosport-Player-Inhalte bis zum 31. August 2018.

Wann geht's los und wie sieht die Sendung aus?

Die Eurosport-Bundesliga-Formate laufen unter dem Kürzel "#TGIM", was für "Thank God, it's Matchday" (Gott sei Dank, endlich Spieltag) steht. Die Sendung beginnt am Freitag (13. April) um 19:30 Uhr. Moderator ist Jan Henkel, Experte Mattthias Sammer, Kommentator Marco Hagemann. Anstoß der Partie ist um 20:30 Uhr. Beim Pay-TV-Sender Sky ist die Partie nicht zu sehen.

Gibt es das Spiel auch im Free-TV?

Nein, Eurosport hat die Exklusivrechte. Eine Zusammenfassung des Spiels VfL Wolfsburg gegen FC Augsburg ist im Nachtmagazin der ARD um 1 Uhr zu sehen.

>>> Hier geht es zum Liveticker: VfL Wolfsburg vs. FC Augsburg

Lesen Sie auch:

Davie Selke – Die Rückkehr des Magneten

Leverkusen führt Leipzig im eigenen Stadion vor Dortmund gelingt Wiedergutmachung gegen Stuttgart