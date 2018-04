Ein Deutscher kämpft um Ticket für Snooker-WM

128 Spieler, ein Ziel: Bei der Qualifikation für die Snooker-Weltmeisterschaft geht es um 16 Tickets für die Endrunde. Lukas Kleckers ist der einzige Deutsche im Feld, er möchte erstmals beim wichtigsten Turnier der Welt (21. April bis 7. Mai) dabei sein.

Um in Sheffield mitwirken zu können, muss der 21-Jährige bei der am 11. April beginnenden Quali drei Runden überstehen. Kleckers hat seine erste Saison auf der Main Tour hinter sich und trifft in der Vorausscheidung zunächst auf den Thailänder Sunny Akani. Über seine Chancen mache er sich zunächst "keine große Gedanken, da die Situation für mich neu ist und ich erst viele neue Dinge lernen muss", hatte der Essener Kleckers der dpa vor seinem Tour-Start gesagt.