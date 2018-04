Deutsches Davis-Cup-Team träumt vom Halbfinal-Einzug

Deutschlands Tennisherren kratzen am ersten Halbfinaleinzug im Daviscup seit 2007. Im Doppel des Viertelfinals in Spanien bezwangen Jan-Lennard Struff (Warstein/27) und Tim Pütz (20/Frankfurt) am Sonnabend-nachmittag die French-Open-Sieger von 2016, Feliciano und Marc Lopez, nach 4:39 Stunden mit 6:3, 6:4, 3:6, 6:7 (4:7), 7:5 und brachten ihre Farben damit 2:1 in Führung.

Der Triumph seiner Teamkollegen bringt nun Deutschlands besten Tennisspieler in die Position, gegen den Weltranglistenersten den entscheidenden dritten Punkt holen zu können. Der Hamburger Alexander Zverev, Nummer vier der Welt, trifft an diesem Sonntag (11 Uhr/dazn.com live) auf Spaniens Topstar Rafael Nadal (31). Sollte Zverev verlieren, entschiede das vierte Einzel, in dem Philipp Kohlschreiber (34/Augsburg) oder Struff wohl gegen Roberto Bautista Agut antritt. Nadal hatte sich am Freitag nach gut zwei Monaten Pause wegen einer Hüftblessur mit einem überzeugenden Dreisatzsieg über Kohlschreiber zurückgemeldet und seine Stellung als Sandplatzkönig eindrucksvoll demonstriert.

Trotz einer 0:3-Bilanz gegen den Mal-lorquiner, von dem er zuletzt im April 2017 beim Masters in Monte Carlo eine bittere 1:6, 1:6-Lehrstunde erhielt, ist der 20 Jahre alte Zverev keinesfalls chancenlos. Bei seinem Dreisatzsieg über David Ferrer (36) am Freitag zeigte der 198-cm-Hüne starkes Grundlinientennis und wies vor allem die nötige Nervenstärke nach, um in der brodelnden Atmosphäre in der Stier-kampfarena von Valencia bestehen zu können. "Ich freue mich riesig auf das Match gegen Rafa, auch wenn ich weiß, dass ich mich in allen Belangen steigern muss, um ihn zu besiegen", sagte er. Nadal zeigte sich vor dem Spitzenduell ebenfalls respektvoll. "Zverev ist ein sehr guter Spieler, ich erwarte ein sehr hartes Match und muss besser aufschlagen, um zu siegen."