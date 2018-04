Kletterer Vogt hat keine Lust auf Olympia

Der Boulderer und Kletterer Stephan Vogt, fotografiert in der Boulder Halle Berta Block in Pankow

Immer noch ist Olympia für die meisten Athleten das große Ziel, trotz aller Skandale und wachsender Kritik an der Kommerzialisierung der Spiele. Als Stephan Vogt erfuhr, dass seine Sportart Klettern 2020 in Tokio erstmals auf der großen Sportbühne dabei sein wird, war ihm das jedoch ziemlich egal. Das liegt an dem seltsamen Format, dass sich die Verantwortlichen für die olympische Premiere in zwei Jahren ausgedacht haben. Im Klettern gibt es eigentlich drei verschiedene Disziplinen: Das Bouldern, also Klettern in Absprunghöhe ohne Seil, das Lead-Klettern, bei dem derjenige gewinnt, der eine Route am höchsten klettern kann, sowie das Speed, wo die Geschwindigkeit entscheidet. Bislang waren das drei unterschiedliche Wettbewerbe, doch in Tokio wird daraus auf einmal ein Dreikampf.

"Das Format ist nicht wirklich gelungen", meint Stephan Vogt. Vor allem mit dem Speedklettern kann er sich wie so viele in der Szene überhaupt nicht anfreunden. "Es sollte beim Klettern nicht um Geschwindigkeit gehen, sondern um Präzision und die Schwierigkeit der Route", so der 24-Jährige. Genau das macht für ihn den Reiz des Klettern aus: Immer schwierigere Routen zu klettern und dabei die eigenen Grenzen ständig weiter zu verschieben. Beim Speedklettern ist die Route dagegen in jedem Wettkampf stets die gleiche – es geht also lediglich noch darum, sie ein bisschen schneller zu bewältigen.

"Das macht mir einfach keinen Spaß", sagt Stephan Vogt, der sich in der Halle deshalb auch weiterhin ganz dem Bouldern verschrieben hat. In dieser Disziplin zählt er zu den Besten hierzulande. Vier Mal in Folge war er Berliner Meister, im vergangenen Jahr zudem Zweiter in der Boulder-Bundesliga hinter dem Kölner Jan Hojer.

In Berlin ist ein wahrer Boom dieser Sportart entstanden

Der war 2014 immerhin WM-Dritter und Gesamtweltcupsieger, ein Jahr später wurde er Europameister. Hojer ist einer der wenigen Profikletterer auf der Tour, der von seinem Sport leben kann. Vogt hingegen studiert nebenbei an der Filmhochschule in Babelsberg, was seine Leistung umso wertvoller macht. Klettern und insbesondere Bouldern erlebt derzeit eine Blüte. Überall in Berlin haben in den vergangenen Jahren neue Kletterhallen eröffnet. Stephan Vogt ist meistens im "Berta Block" in Pankow anzutreffen, wo es aus seiner Sicht die schwierigsten Routen der Stadt gibt. Er freut sich grundsätzlich über den Kletterboom, berichtet aber auch von negativen Erlebnissen: "Man merkt schon, dass die Hallen immer voller werden. Das kann beim Training manchmal auch etwas nervig sein", sagt der Weddinger.

Am liebsten ist er ohnehin in der freien Natur im Fels unterwegs. Die Begeisterung für das Felsklettern hat er vor acht Jahren quasi in der Schule gelernt. Mit 16 machte Stephan Vogt ein Auslandsjahr auf der Südinsel Neuseelands in Wanaka, einem kleinen Ort mitten in den Bergen. Dort gab es das Schulfach "Outdoor Education", in dem die Schüler Kajak, Kanu und Ski fuhren und eben auch Klettern gingen. "Ich war sofort Feuer und Flamme", erinnert er sich. Schnell zeigte sich, dass er Talent besitzt. "Die Lehrer haben mir zwar die Sicherungstechniken vermittelt, aber das Klettern an sich habe ich mir größtenteils selbst beigebracht", so Vogt.

Bis vor kurzem hat er noch nicht einmal wirklich trainiert. Am meisten verbesserte er sich, wenn er einfach drauflos kletterte. "Aber jetzt bin ich an einem Punkt angelangt, an dem ich ohne Training nicht stärker werden kann", sagt er. Im "Berta Block" hat sich deshalb eine Gruppe formiert. Nach wie vor macht Vogt jedoch vergleichsweise wenig Krafttraining. "Manche Kletterer verlassen sich zu sehr auf ihre Muskeln und vergessen dabei, wie man richtig bouldert. Vieles kann man auch über die Technik lösen", sagt er.

Stephan Vogt geht seinen eigenen Weg. Schon als Anfänger versuchte er sich an Routen, von denen er wusste, dass sie für ihn eigentlich noch viel zu schwer waren. "Ich hatte immer sehr wenig Respekt vor Graden und habe ausprobiert, was spannend oder schön aussah. Natürlich kassiert man dann auch Rückschläge, aber ich denke, nur so kann man sich verbessern. Man wächst mit seinen Herausforderungen", meint er. Die bislang größte hat er vor einem Jahr gemeistert: die Begehung der "Action Directe" in der Fränkischen Schweiz, einer der schwierigste Kletterroute der Welt mit dem Schwierigkeitsgrad XI.

Erst 23 Menschen haben es jemals geschafft, diese Route zu meistern. Selbst Top-Kletterer bissen sich an ihr reihenweise die Zähne aus. Auch Stephan Vogt brauchte viele Anläufe. Anderthalb Jahre lang versuchte er sich vergeblich daran, bis er fast schon aufgeben wollte. Zwar ist die "Action Directe" nur 15 Meter lang, doch die einzelnen Züge sind alle extrem anspruchsvoll. "Es geht schon damit los, dass man aus einem Einfingerloch in ein Zweifingerloch springen muss", sagt Vogt. An einem verregneten Apriltag, an dem er schon gar nicht mehr damit gerechnet hatte, schaffte er die Route schließlich. "Ich habe mir damit ein Kletterlebensziel erfüllt", sagt er.

Für solche Erlebnisse macht Stephan Vogt seinen Sport. Dagegen verblasst selbst Olympia.