Eisbären fehlt jetzt nur noch ein Sieg zum Finaleinzug

Zurück zu den Wurzeln wollten die Fans, erinnerten mit einer Choreografie vor dem fünften Spiel des EHC Eisbären im Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) an die Anfänge des Klubs im Jahr 1954. Tradition ist ihnen wichtig. Die Eisbären haben auch eine Tradition im Siegen. Nach Jahren ohne große Erfolge fühlen manche die Zeit gekommen, daran wieder anzuknüpfen. Mit dem 5:4 (1:0, 1:2, 2:2, 1:0) nach Verlängerung gegen die Nürnberg Ice Tigers taten die Berliner immerhin einen kleinen Schritt. Es war der dritte Sieg in der "Best of seven"-Serie, in der es nun 3:2 steht. Was bedeutet, dass die Eisbären dem Titelverteidiger München am Sonntag in Nürnberg ins Finale folgen können. Die Bayern setzten sich am Freitag im fünften Spiel gegen Mannheim mit 5:0 durch und gewannen die Serie 4:1.

Olver schießt das Siegtor

Es war eine dramatische Partie, die vielen ein Dé¬jà-vu bot. Mit zwei Toren lagen die Eisbären kurz vor der Schlusssirene vorn, doch binnen kürzester Zeit stand es Unentschieden. Im Viertelfinale war den Berlinern das gegen Wolfsburg im fünften Spiel der Serie passiert. Im fünften Duell mit Nürnberg trugen sich die Dinge nun ähnlich zu. Und wieder gewannen die Eisbären in der Verlängerung, diesmal durch einen Treffer von Mark Olver (72.).

Die Berliner begannen forsch, verlagerten das Spiel mit schnellen Pässen fast komplett in das Angriffsdrittel. Jamie MacQueen traf schließlich zur Führung (16.). Ihr Niveau konnten die Eisbären allerdings nicht konservieren, ihnen unterliefen bald Patzer. Binnen 91 Sekunden mussten sie Treffer von Patrick Bjorkstrand (24.) und Brandon Segal (25.) hinnehmen. Zum ersten Mal lagen die Eisbären in der Serie gegen Nürnberg damit daheim zurück – und sie hatten mit diesem Umstand zu kämpfen.

EHC-Trainer Uwe Krupp aber zeigte, dass er gewillt ist, Dinge auszuprobieren, um die Leistung der Mannschaft zu verbessern. Erstmals nahm er Marcel Noebels in die bislang nicht funktionierenden Überzahlformationen auf, der traf prompt und gab den Eisbären mit dem 2:2 neue Hoffnung (39.). Die Berliner sortierten sich und drängten im letzten Abschnitt auf den Sieg. Nicholas Petersen (45.) und Frank Hördler erneut in Überzahl (47.) schienen diesen zu sichern. Doch Nürnberg kam durch Leonhard Pföderl und John Mitchell binnen 34 Sekunden zum Ausgleich (56.). Aber Olver sorgte dafür, dass auch im fünften Spiel der Serie das Heimteam gewinnt.