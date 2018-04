Haftbefehl gegen MMA-Star McGregor

Mixed-Martial-Arts-Star Conor McGregor hat in New York für einen handfesten Eklat gesorgt. Der 29-jährige Ire attackierte in einer Gruppe von rund 20 Personen nach einer Pressekonferenz am Donnerstag einen Shuttlebus mit MMA-Kämpfern und bewarf ihn mit Stühlen, Mülleimern und anderen Gegenständen. Dabei sei eine Scheibe zu Bruch gegangen. Ein im Parkhaus des Barclays Centers gedrehtes Video belegt den Vorfall.

Chiesa nach Attacke verletzt

Nach Angaben von Verbands-Präsident Dana White wurde Kämpfer Michael Chiesa, der zu dem Zeitpunkt im Bus saß, bei dem Angriff verletzt und musste mit Schnittwunden an der Hand und im Gesicht im Krankenhaus behandelt werden.

Wie die New York Post berichtet, habe sich McGregor später der Polizei gestellt. Er werde verhört und wegen kriminellen Unfugs und rücksichtsloser Gefährdung angeklagt. White bestätigte, dass gegen den irischen Superstar und der Gruppe ein Haftbefehl erlassen wurde.

"Jeder ist erschüttert. Das ist das Abscheulichste, was jemals in der Geschichte des Verbandes passiert ist", sagte White und drohte zudem: "Diese Aktion war ganz schlecht für seine Karriere."

Ursache für den Vorfall noch ungeklärt

Was diesen Vorfall ausgelöst haben könnte, ist unklar. Zuvor war jedoch bekannt geworden, dass McGregor seinen Gürtel des Verbandes UFC im Leichtgewicht abgeben muss, nachdem er nach dem Gewinn 2016 keinen Kampf mehr um den regulären Titel bestritten hatte. McGregor hatte in den sozialen Netzwerken verärgert auf diese Entscheidung reagiert.

McGregor hatte im vergangenen Jahr mit einem Megakampf gegen den früheren Box-Weltmeister Floyd Mayweather für Aufsehen gesorgt.