Bayern München besiegt den Spanien-Fluch

Sevilla. Was hatte Jupp Heynckes sich den Mund trocken geredet. Immer wieder hatte der Bayern-Trainer, ein Fachmann des spanischen Fußballs, seine Mannen eindringlich vor dem FC Sevilla gewarnt – und mit dem Aus im Achtelfinale von Manchester United (0:0, 2:1) lieferten die Underdogs genug Warn-Potenzial. "Ein absoluter Topgegner", so Heynckes, "eine große Herausforderung, aber der FC Bayern kennt solche Spiele zur Genüge. Uns kann nichts mehr erschüttern." Und so kam es auch.

Nach Rückstand siegten die Bayern gestern Abend im Viertelfinal-Hinspiel in Andalusien mit 2:1 dank eines Eigentors von Jesús Navas (37.) und des Kopfballs von Thiago (68.) - ausgerechnet ein Spanier scheint den Spanien-Fluch zu besiegen. Der FC Sevilla, erstmals seit 60 Jahren und zum insgesamt erst zweiten Mal im Viertelfinale der Königsklasse, forderte die Bayern. Doch mit dem Erfolg im Rücken können die Münchner im Rückspiel am kommenden Mittwoch das Halbfinal-Ticket klarmachen.

Damit es heißt: Adios, Spanien-Fluch! Zuletzt kam vier Mal in Folge das Aus gegen eine Mannschaft aus der Primera División: 2014 Real Madrid, 2015 FC Barcelona, 2016 Atlético Madrid – jeweils im Halbfinale – und vergangenen Saison wieder Real, bereits im Viertelfinale. Doch Heynckes verwies auf seine Erfahrungen mit den Bayern in Spanien, sagte: "2012 und 2013 sind wir über Real Madrid und ein Jahr später über den FC Barcelona ins Finale eingezogen, das sind die beiden besten Mannschaften der Historie in Spanien. Was in den letzten vier Jahren passiert ist, ist für mich überhaupt nicht relevant, vorbei und vergessen." Will sagen: Spanien-Fluch? Nicht mit mir!

Bayern wurde von Sevilla unter Druck gesetzt

Zunächst aber gerieten die Bayern gestern in Schwierigkeiten. Pablo Sarabia erzielte nach 32 Minuten die Führung für die Gastgeber nach einem katastrophalen Abwehrfehler von Juan Bernat, dem Ersatzmann fürDavid Alaba, dessen muskuläre Probleme im Rücken wieder auftraten.

Bernat agierte in der Szene der viel zu zaghaft, fast schon schüchtern in den Zweikampf ging. Als die Atmosphäre im Estadio Ramón Sánchez Pizjuán so richtig zu kochen begann, schlug der Bayern-Dusel zu, diesmal im Trikot mit der Rückennummer "7". Franck Ribéry wollte auf Robert Lewandowski passen, Sevillas Jesús Navas ging dazwischen und fälschte zum 1:1 ab (37.) - ein Treffer als Schadensbegrenzung. Dass "Sevilla fußballerisch exzellent ist, wenn man sie spielen lässt", wie Heynckes engelszungengleich warnte, hatte nun die Mannschaft begriffen. Bayern wurde bissiger, griffiger, bekam Oberwasser, hatte mehr Ballbesitz. Die zweite Halbzeit dominierte man deutlich – und Thiago machte den Siegtreffer (68.).

Man gewann auch ohne Arjen Robben in der Startelf, der wie schon im Achtelfinal-Hinspiel gegen Besiktas Istanbul (5:0) zunächst draußen bleiben musste. Heynckes lieber ein stabiles defensives Mittelfeld inklusive Arturo Vidal aufstellte. "Ich werde das machen, was ich für richtig halte. Dann hat das auch jeder zu akzeptieren", betonte Heynckes resolut. Der Erfolg gibt ihm Recht. Zur Bank-Verbannung von Robben sagte Rekordnationalspieler Lothar Matthäus: "Für mich nicht überraschend." Weil es eben zum zweiten Mal passiert ist. Und Ex-Bayern-Kapitän Oliver Kahn meinte: "Robben ist sicher nicht glücklich, das kennt man ja."

Heynckes zudem mit einem Griff in die Trickkiste Marke old school: Einfach alle spanischen Spieler bei einem Spiel in Spanien bringen. Maximale Dankbarkeit bringt maximale Motivation. Neben Bernat spielten auch Javi Martínez als Sechser vor der Abwehr (keine Überraschung) und Thiago (Überraschung!) auf der Achterposition anstelle des zuletzt bärenstarken James Rodríguez. "Das wundert mich schon", meinte Matthäus.Vor dem Spiel hatte Heynckes übrigens noch einmal bekräftigt, dass sein viertes Engagement bei Bayern von seiner Seite aus immer nur bis zum Saisonende geplant war. "Für mich gab es nie einen anderen Gedanken", sagte der 72-Jährige im "Kicker". "Alle Experten, die etwas anderes gesagt haben, kennen mich nicht." Gegenüber "Sky" bekräftigte der Trainer: "Uli Hoeneß wusste das schon im Dezember. Wir habentelefoniert, ich habe ihm das gesagt, er wollte das sicher nicht wahrhaben." Auch im Januar und März habe er noch einmal seinen Entschluss bekräftigt. Es sei "von Anfang an klar" gewesen.

