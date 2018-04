Golf-Profi Langer greift mit verbesserter Technik an

Langer startet mit 60 Jahren voller Ambitionen beim US Masters in Augusta. Im Interview verrät der Golfprofi, wie das möglich ist.

Augusta. Er ist zwar schon 60, doch Golfprofi Bernhard Langer tritt beim US Masters ab Donnerstag in Augusta nicht nur an, um an seine Siege von 1985 und 1993 zu erinnern, die ihm ein lebenslanges Startrecht an der Magnolia Lane garantieren. "Ich will vorne mit dabei sein und mir eine Chance erarbeiten, am Sonntag zu gewinnen", sagt Langer, der auf der Senioren-Tour immer noch viele Millionen einspielt.

Herr Langer, Sie sind seit mehr als 40 Jahren Profi und noch immer der Vorzeigegolfer in Deutschland. Betrachten Sie das als Fluch oder Segen?

Bernhard Langer: Wenn mich jemand mit einer Entschuldigung anspricht und um ein Foto oder Autogramm bittet, sage ich immer, dass man dafür nicht um Verzeihung bitten muss. Ein solcher Wunsch ist doch nur Zeichen der Wertschätzung. Ganz klar also, es ist eher ein Segen für mich.

Im Umkehrschluss heißt das, Ihre deutschen Kollegen, nicht einmal Martin Kaymer, haben es nachhaltig geschafft, aus Ihrem Schatten zu treten. Eigentlich keine gute Entwicklung, oder?

Es ist nicht einfach, erfolgreich Golf zu spielen. Der Sport hat schon vor einigen Jahren einen riesigen Boom erlebt. Superstars gibt es inzwischen in jedem Land. Es gibt populäre Spieler, die zu den besten der Welt zählen, die aus Ländern stammen, in denen vor 30 Jahren mehr oder weniger gar kein Golf gespielt wurde. Sich in der Weltspitze über Jahre zu halten, ist nicht einfach.

Ihnen gelingt das aber. Es gibt keinen Golfer über 50 auf der Welt, der mit Ihnen mithalten kann. Martin Kaymer (33) andererseits, der nach seinen beiden Majorsiegen schon als Ihr Kronprinz galt, erlebt gerade wohl die schwerste Zeit seiner Karriere.

Martin hat mehrfach herausragende Leistungen gezeigt. Selbst wenn er nie mehr ein Turnier gewinnen sollte, was ich nicht glaube, dann hat er trotzdem eine großartige Karriere gehabt. Ich lebe in den USA, Golf hat hier einen anderen Stellenwert als in Deutschland. Golf ist in Deutschland kein Massensport, und darin liegt eine der Ursachen. In den USA gibt es ein gut entwickeltes System, durch das in der High School oder im College Golf intensiv gefördert wird. Es gibt Tausende von jungen Männern und Frauen, die jedes Jahr dieses System durchlaufen. Dass sich dann jedes Jahr 20 oder 30 von ihnen als Talente erweisen und sich durchsetzen, ist dann wirklich kein Wunder mehr.

Haben Sie Kaymer einen Rat geben können, um aus dem Tal herausfinden zu können?

Er muss selber feststellen, woran es hapert. Wir haben zuletzt wenig telefoniert, nur ein paar SMS ausgetauscht. Er hat on sich aus nicht erzählt, wo seine Probleme liegen. Ich werde ihn das auch nicht fragen. Im Golf gibt es so viele Ursachen, die zu schwankenden Leistungen führen. Aus der Ferne sind solche Probleme nicht einzuschätzen.

Sie spielen seit mehr als 40 Jahren Golf, was hat sich in dieser Zeit geändert?

Es ist alles viel professioneller geworden. Das beginnt schon mit den Übungsmöglichkeiten, die wir bei jedem Turnier vorfinden. Als ich meine Karriere in den 1970er-Jahren begann, hatte ich immer einen Sack voller Übungsbälle dabei. Anfangs habe ich Stunden im Bus oder Auto gesessen, um zu den Turnieren gelangen. Das ist heute undenkbar. Damals waren die Grüns auf dem einen Platz schnell, auf dem anderen langsam. Die Verhältnisse änderten sich von Woche zu Woche. Heute schickt die Tour auch in Europa Greenkeeper zu den Plätzen und die klären vor Ort, wie die Plätze zum Turnier auszusehen haben. Wir werden auch perfekt versorgt, niemand muss sich etwas zu essen mitbringen. Selbst einen Ball lang und gerade zu schlagen, ist inzwischen durch High-Tech-Material leichter geworden.

Noch in den 1980er-Jahren haben Sie Schläger mit Holzköpfen eingesetzt. Liegt es in erster Linie am Material, dass die Bälle heute viel weiter fliegen?

Es liegt am Material und an der Athletik der Spieler. Wenn man auf der US Tour die jungen Spieler betrachtet, da erkennt jeder schnell, wie gut trainiert die alle sind.

Die Bedingungen sind besser geworden, auch ist die Konkurrenz heute größer. Selbst auf der Champions-Tour der über 50-Jährigen, auf der Sie ja überwiegend in den USA spielen, wird niemanden etwas geschenkt. Liegt das an den Preisgeldern?

Auch auf der Champions-Tour wird einem zweifellos überhaupt nichts mehr geschenkt. Es ist schwer zu siegen. Von 80 Leuten, die da an den Start gehen, können 78 das jeweilige Turnier gewinnen. Inzwischen ist es so weit gekommen, dass selbst bekannte Spieler nach einer langen erfolgreichen Karriere nicht einmal mehr ein Startrecht auf der Champions-Tour erhalten.

Dort treten Sie gegen die gleichen Gegner wie früher an, wirken aber überlegener. Worin liegt Ihr Geheimnis?

Ich glaube, dass ich mich tatsächlich noch verbessert habe, und zwar in vielen Details: bei meiner Schwungtechnik und beim Putten zum Beispiel. Ich hätte früher viel mehr Turniere gewonnen, wenn ich nicht immer schlecht oder nur durchschnittlich geputtet hätte. Ich habe öfter mal vorn gelegen, aber dann funktionierte der Putter nicht mehr. Deswegen bin ich dann Zehnter oder 15. geworden. Diese Schwäche hat mich sicher viele Siege gekostet. Aber auch meine Technik ist mit zunehmendem Alter noch einmal besser geworden.

Sie machen so vielen älteren Golfern Mut. Könnten Ihre überragenden Leistungen mit sieben Turniersiegen im Vorjahr auch mit Ihrer inneren Einstellung zu tun haben? Können Sie eher loslassen als früher?

Vielleicht, aber ganz sicher treffe ich heute den Ball besser. Und das hat damit zu tun, dass ich mit meinem Trainer Willi Hofmann über die Jahre gut und intensiv gearbeitet habe. Beim Putten habe ich einen Weg gefunden, durch den ich mich auf den Grüns einfach wohl fühle.

Bereiten Sie sich mental auf den Tag vor, an dem Sie Ihrer Frau sagen, dass Sie keine Turniere mehr spielen werden?

Mit 60 liegt dieser Tag natürlich näher als mit 30 oder 40 Jahren. Wann dieser Tag kommt, kann ich noch nicht sagen. Solange ich gesund bin, mir Golf Spaß macht und ich Erfolg habe, werde ich weiter spielen. Aber es kann schnell vorbei sein, zum Beispiel nach einer Verletzung oder wenn ich den Spaß verliere.

Haben Sie eine Idee, was Sie dann tun könnten?

Ich kann mir vorstellen, dass ich mich dann für christliche karitative Organisationen einsetze. Auch wenn es viele Menschen anders sehen, ich glaube daran, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Es macht einen Riesen-Unterschied, ob man die Ewigkeit im Himmel verbringt oder in der Hölle.

Ist es denkbar, dass Sie nach der Karriere nach Deutschland zurückkehren?

Das ist eher unwahrscheinlich, weil meine vier Kinder und meine Frau in den USA leben. Ich möchte in ihrer Nähe sein und vielleicht eines Tages auch meine Enkelkinder aufwachsen sehen. Mein Lebenszentrum ist inzwischen seit 20 Jahren in den USA.

Gibt es noch Heimweh bei Ihnen, eine Sehnsucht nach Ihrer alten Heimat?

Heimweh ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber manchmal vermisse ich schon ein paar Dinge wie bayerisches Schwarzbrot. Selbst eine Runde Schafkopf fehlt mir. Zur Heimat gehört für mich auch die Natur bei uns in der Umgebung von Anhausen, die ich sehr schön finde.

Gibt es in Ihrem Leben etwas, auf das Sie während Ihrer Karriere verzichten mussten und das Sie sich noch erfüllen möchten?

Diese Frage stelle ich mir schon. Das Problem ist nur, dass ich heute manche Dinge gar nicht mehr nachholen kann, weil das mein Körper nicht mehr zulässt. Zu dem, was ich noch erleben möchte, gehört sicher zu reisen. Ich war natürlich schon an vielen Orten dieser Welt, aber ich habe eben oft nur Flughafen und Golfplatz gesehen. Selbst Gespräche mit den Menschen, die in fernen Ländern leben, sind zu kurz gekommen. Das würde ich gern nachholen.