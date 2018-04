Deutsches Talent Moritz Wagner verliert US-College-Finale

Das Berliner Basketball-Talent Moritz Wagner hat mit den Michigan Wolverines das Finale um die College-Meisterschaft in den USA verloren. Das Team der University of Michigan musste sich am Montag (Ortszeit) den Villanova Wildcats mit 62:79 (28:37) geschlagen geben.

Der 20-jährige Wagner überzeugte mit 16 Punkten und sieben Rebounds bei seinem vielleicht letzten Spiel für Michigan. Neben dem Berliner konnten auch seine Mannschaftskollegen Muhammad-Ali Abdur-Rahkman (23 Punkte) und Zavier Simpson (10 Punkte) zweistellig punkten.

Der Topscorer beim Finalspiel im texanischen San Antonio war jedoch Villanovas Donte DiVincenzo mit 31 Zählern. Der 21-Jährige verwandelte zehn seiner 15 Wurfversuche im Spiel, inklusive fünf von sieben Dreiern.

Für das Team aus der Nähe von Philadelphia war es der zweite Titelgewinn innerhalb von drei Jahren und der dritte in der Schulgeschichte. Beim alljährlichen NCAA-Tournament kämpfen 68 Mannschaften um die Meisterschaft im College-Basketball.

Mehr zum Thema:

Alba jagt gleich Bayerns neuen Trainer

Göttingen holt australischen Nationalspieler Creek

Bayern-Basketballer verpflichten Radonjic als Trainer

( dpa/mim )