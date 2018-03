Bayern feiert Tore-Party statt Meister-Sause

München. Der FC Bayern hat sich mit einem 6:0 (5:0) im Bundesliga-Klassiker gegen eine in der ersten Hälfte erschreckend schwache Dortmunder Borussia für die Champions League warmgeballert. Durch zum Teil wunderschöne Treffer von Robert Lewandowski (5./44./87.) Minute), James Rodríguez (14.), Thomas Müller (23.) und Franck Ribéry (45.+1) deklassierte der Spitzenreiter den Tabellendritten am Samstag vor 75 000 Zuschauern.

"Das war eine Gala-Vorstellung in den ersten 45 Minuten", lobte Trainer Jupp Heynckes. "Die Mannschaft war sehr konzentriert und hat sehr leicht Fußball gespielt", fügte der Trainer hinzu. "Wir haben die Räume gleich von Anfang an gut genutzt. Da kann man in der Allianz-Arena schon mal unter die Räder kommen", räumte Torschütze Thomas Müller ein. Sein Auswahl-Kollege Mats Hummels schärfte den Blick für das bevorstehende Champions-League-Spiel am Dienstag gegen Sevilla: "Wir haben das in der zweiten Mannschaft einfach runtergespielt und wollten uns nicht komplett verausgaben", räumte der frühere Dortmunder ein.