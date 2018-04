Bundesliga: Eintracht Frankfurt gegen 1899 Hoffenheim live im TV & Stream

Bundesliga: Am Sonntag empfängt Eintracht Frankfurt 1899 Hoffenheim

29. Spieltag: Am Sonntag trifft 1899 Hoffenheim gegen Eintracht Frankfurt. Alle Infos zu TV-Termin, Stream & Liveticker.

Hertha will Tor-Misere im Olympiastadion beenden

29. Spieltag in der Bundesliga: Am Sonntag empfängt Eintracht Frankfurt 1899 Hoffenheim. Das letzte Aufeinandertreffen beider Klubs in der Bundesliga im November 2017 endete mit einem 1:1-Unentschieden.

Wo wird das Bundesliga-Spiel Eintracht Frankfurt gegen 1899 Hoffenheim übertragen?

Das Heimspiel der Frankfurter gegen Hoffenheim wird live und exklusiv vom Pay-TV-Sender Sky ausgestrahlt. Die Übertragung beginnt am Sonntag (8. April) um 18:15 Uhr. Anstoß der Partie ist um 18:30 Uhr.

Von den 306 Partien im regulären Ligabetrieb der ersten Liga zeigt Sky nur noch 266. Zusätzlich zu den Spielen gibt es, wie gewohnt, die Vor- und Nachbereitung der Spiele mit Highlights, Zusammenfassungen und Interviews. Eine Zusammenfassung des Spiels im Free-TV wird in den Dritten Programmen ab 21:45 Uhr ausgestrahlt.

Livestream der Bundesliga-Spiele

Für diejenigen Fans, die das Spiel auf dem PC oder von unterwegs empfangen wollen, bietet Sky mit der App Sky Go einen mobilen Service, der es ermöglicht, das Spiel live auf PC, Smartphone oder Tablet anzuschauen. Sky Go steht für Android-Geräte im Google Play Store und für Apple-Geräte im iTunes-Store zum kostenlos zum Download bereit.

Die Bundesliga live im Radio

Fußball-Fans können darüber hinaus alle Bundesligaspiele auf dem Bundesliga-Radio von Amazon live mitverfolgen. Dafür wird entweder ein Abo von Amazon Prime oder von Amazon Music Unlimited benötigt. Exklusiv für Mitglieder von Music Unlimited gibt es zudem die 63 Spiele des DFB-Pokals 2017/2018 im Webradio.

Liveticker zum Spiel Eintracht Frankfurt gegen 1899 Hoffenheim

Zudem bietet die Berliner Morgenpost umfassende Informationen zur Bundesliga mit Terminen, Statistiken und Livetickern zu allen Spielen. Hier verpassen Sie kein Tor ihres Lieblingsvereins:

>>> Hier geht es zum Liveticker: Eintracht Frankfurt vs. 1899 Hoffenheim

