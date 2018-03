Huth zieht Potsdam als Final-Ort

Energie Cottbus trifft auf den SV Babelsberg 03. Cottbus will aber an einem anderen Tag spielen.

Teltow. Das brisante Finale um den Brandenburg-Pokal zwischen Titelverteidiger FC Energie Cottbus und dem SV Babelsberg 03 findet im Potsdamer Karl-Liebknecht-Stadion statt. Das ergab die Auslosung durch die Spielerin Svenja Huth vom 1. FFC Turbine Potsdam am Donnerstag in der Geschäftsstelle der AOK-Nordost in Teltow.

Wann das Endspiel stattfindet, ist noch nicht klar. Angesetzt ist die Partie für den 21. Mai. Allerdings hat Energie Cottbus einen offiziellen Antrag für eine Verlegung auf den 28. Mai gestellt, wie der Verein auf seiner Homepage mitteilte. Grund dafür ist die zeitliche Nähe zu möglichen Aufstiegs-Relegationsspielen.

Cottbus hatte sein Halbfinale gegen den Ligakonkurrenten Union Fürstenwalde mit 3:2 gewonnen. Die Babelsberger setzten sich mit 2:0 beim Sechstligisten MSV Neuruppin durch. Beim Duell zwischen Babelsberg und Cottbus war es zuletzt im April 2017 in Potsdam nach einem Platzsturm von Energie-Anhängern zu schweren Ausschreitungen gekommen.

( dpa )