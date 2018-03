Berliner Gewichtheber Robert Joachim Vize-Europameister

Der 31-jährige Robert Joachim gewann in Bukarest die Silbermedaille in der 69-Kilo-Klasse.

Bukarest (dpa) - Der Berliner Robert Joachim ist Vize-Europameister im Gewichtheben. Der 31 Jahre alte Sportsoldat schaffte am Mittwoch beim Championat in Bukarest 311 (Reißen 138/Stoßen 173) Kilogramm im olympischen Zweikampf der 69-Kilo-Klasse. In der Teildisziplin Stoßen gewann er ebenfalls die Silbermedaille, im Reißen wurde er Vierter. "Es lief traumhaft. Vor acht Tagen lag Robert noch mit Grippe im Bett. Aber er hat es rechtzeitig geschafft, wieder fit zu sein", sagte Trainer Michael Vater, während Bundestrainer David Kurch mit Joachim bei der Dopingkontrolle ausharrte.

Als einziger Athlet des neun Heber starken Finalfeldes brachte Joachim sechs gültige Versuche in die Wertung und legte damit den Grundstein für den Medaillengewinn. Für Joachim ist das der größte Erfolg seiner Karriere. Bei den Titelkämpfen im vergangenen Jahr war er Zweikampf-Dritter und hatte ebenfalls Silber im Stoßen gewonnen. Den EM-Titel sicherte sich der Olympia-Fünfte Briken Calja aus Albanien mit 317 (146/171) Kilo.

Bei den Frauen kam die Lettin Rebekka Koha zu ihrem ersten EM-Sieg im Zweikampf. Die Vorjahres-Zweite brachte in der Klasse bis 58 Kilo 220 (Reißen 100/Stoßen 120) Kilogramm in die Wertung. Mit 29 Kilo Differenz folgte die Schwedin Angelica Roos (191 kg) auf dem zweiten Platz vor der Rumänin Andreea Penciu (190 kg). Deutsche Athletinnen war nicht am Start.

Am Donnerstag ist der Obrigheimer Nico Müller in der 77-Kilo-Klasse an der Reihe. Auch er rechnet sich Medaillenchancen aus. Zum deutschen Team gehören außerdem Tom Schwarzbach aus Speyer (Klasse bis 85 kg), Matthäus Hofmann aus Obrigheim (bis 105 kg) sowie Nina Schroth aus Mutterstadt (bis 90 kg).