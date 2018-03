Hans-Jürgen von Holdt in Aktion - am Freitag tritt er mit seinem eigenen Pferd Wildcat Hanseatic an.

Trabrennbahn Mariendorf Hamburger Traber will in Mariendorf den vierten Sieg

Berlin. Hans-Jürgen von Holdt ging noch zur Schule, als er dachte, sein Lebenstraum wäre geplatzt. Als Jugendlicher hatte er immer unbedingt Berufs-Trabrennfahrer werden wollen, aber seine Eltern – obwohl selbst große Trabsport-Fans – meinten, er solle erst einmal etwas Vernünftiges lernen. Heute verdient der 47-Jährige sein Geld als Hufschmied, doch die Leidenschaft für den Trabrennsport ist geblieben. Profi ist von Holdt zwar nie geworden. Aber auch als Amateur zählt er seit vielen Jahren zu den Besten der Welt.

692 Rennen hat der Mann aus Neu Wulmstorf im Hamburger Speckgürtel gewonnen, darunter 2003 mit dem Wallach Erni's Bert auch den Prix de Saint-Claude in Paris. Die mittlerweile in Coup d'Europe des Amateurs umbenannte Prüfung ist das renommierteste Trabrennen der Welt für Amateurfahrer und gilt als inoffizielle Weltmeisterschaft. Vom Stellenwert rangiert es sogar noch über den WM- und EM-Turnieren. 2008 erreichte von Holdt bei den Weltmeisterschaften Platz vier, im vergangenen Jahr wurde er in der Schweiz Vizeeuropameister.

Gewinnt von Holdt in Mariendorf, darf er das Preisgeld behalten

Fast 920.000 Euro Preisgeld hat er mittlerweile eingefahren – eine stolze Summe für jemanden, der eigentlich nicht vom Trabrennsport lebt. Behalten durfte er davon aber nur das Geld, das er mit seinen eigenen Pferden gewonnen hat – wie viel genau, dazu schweigt er ganz hanseatisch. Von Holdt darf zwar auch für andere Besitzer fahren, allerdings kann er bei diesen Fahrten als Amateur laut Reglement kein Geld verdienen. Häufig macht er es trotzdem, einfach weil es ihm so viel Spaß macht. "Trabrennfahren steht in meinem Leben ganz weit oben", sagt er.

Sollte er am Karfreitag (14 Uhr) das Fritz-Brandt-Rennen gewinnen, dürfte er die Einnahmen jedoch behalten. Hans-Jürgen von Holdt wird beim ersten großen Renntag der Saison auf der Trabrennbahn Mariendorf – benannt nach dem ersten deutschen Traber-Champion aus dem Jahr 1909 – mit seinem eigenen Pferd Wildcat Hanseatic an den Start gehen, mit dem er vor drei Wochen bereits bei der Generalprobe an gleicher Stelle triumphierte. Von Holdt hatte die Stute als Zweijährige gekauft und betreut sie seitdem rund um die Uhr. "Das ist fast so, als wenn man sein eigenes Kind aufwachsen sieht", sagt er.

Seit einem Jahr hat er Wildcat Hanseatic nun so weit, dass er mit ihr Rennen fahren kann. "Im Training gibt es sicher bessere Pferde, aber sie ist ein echter Wettkampftyp. Ich habe deshalb immer an sie geglaubt", sagt er. Beim Fritz-Brandt-Rennen zählt das Gespann zum Favoritenkreis, wobei auch Lokalmatadorin Sarah Kube und der amtierende deutsche Amateurmeister André Pögel mit ihren Pferden hoch einzuschätzen sind. Drei Mal konnte von Holdt das Fritz-Brandt-Rennen schon gewinnen: 2001 mit Always Verona, 2007 mit Calamity und 2012 mit Othello Jaycee. Die Reise nach Berlin am Osterwochenende hat für ihn also längst Tradition, und das nicht nur, weil seine Frau Alexandra ursprünglich von dort stammt. Auch sie war einst als Amateurfahrerin aktiv gewesen (342 Siege) und unter anderem mehrfache Mariendorfer Meisterin.