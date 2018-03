Caruana fordert Weltmeister Carlsen heraus

Berlin. Der nächste Herausforderer von Schachweltmeister Magnus Carlsen heißt Fabiano Caruana. Der 25 Jahre alte Amerikaner hat das Kandidatenturnier in Berlin mit einem Punkt Vorsprung gewonnen. Caruana habe in den letzten zweieinhalb Wochen im Kühlhaus von den acht Großmeister das beste Schach gespielt, sind sich mehrere seiner Rivalen und der Kommentatoren einig.

Als er in der drittletzten Runde gegen Carlsens letzten Herausforderer Sergei Karjakin verlor, wurde das Turnier zwar noch einmal spannend. Doch Caruana kam gefestigt zu den letzten zwei Partien, die er beide gewann. Sein erster Platz stand fest, als seine Konkurrenten Karjakin, Schachrijar Mamedscharow und Ding Liren am Schlusstag nicht über Unentschieden hinaus kamen.

Karjakin teilt den zweiten Platz mit Mamedscharow. Vierter wurde der Newcomer Ding Liren, der als einziger Teilnehmer ungeschlagen blieb. Enttäuscht auf ganzer Linie hat Lewon Aronjan, der sechsmal verlor und abgeschlagen Letzter wurde.

Schon vier Siege gegen den Weltmeister

In der Weltrangliste klettert Caruana dank des Abschneidens in Berlin vom achten auf den dritten Platz hinter dem Weltmeister und Mamedscharow. Caruana gilt als unangenehmer Gegner für Carlsen, den er schon viermal in langen Partien schlagen konnte. Ihr WM-Kampf über zwölf Partien soll am 9. November in London beginnen.