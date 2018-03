Deutschland - Brasilien: So wird das Wetter beim Spiel

Berlin. Das WM-Vorbereitungsspiel zwischen Rekord-Weltmeister Brasilien und dem amtierenden Champion Deutschland ist schon jetzt ein Höhepunkt des Berliner Sportjahrs. Dienstagabend wollen die Südamerikaner Revanche für das demütigende 1:7 im Halbfinale der WM 2014 im eigenen Land. Aber auch die deutsche Elf wird hochmotiviert ins Spiel gegen. Schließlich geht es für einige Spieler noch um das Ticket für die WM in Russland.

Interessant dürfte auch der Blick gen Himmel sein. Das Wetter in Berlin zeigt sich am Dienstagabend nicht von seiner besten Seite, doch die Aussichten für den Abend sind dann doch gar nicht so schlecht. Laut Kachelmannwetter soll es auf jeden Fall trocken bleiben. Die Temperatur sinkt zwar bis auf knapp unter drei Grad, doch mit regnerischem Fritz-Walter-Wetter ist trotz Bewölkung nicht zu rechnen. Die Regenschirme können also getrost zu Hause bleiben.