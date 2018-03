Berliner Amateur-Klubs müssen Hunderte Spiele nachholen

Berlin. Die Amateur-Fußballer in Berlin und Brandenburg müssen sich bis zum Saisonende auf ein straffes Programm einstellen. Wegen des lang anhaltenden Winters müssen hunderte Partien nachgeholt werden. "Es ist in diesem Jahr schon extrem", sagte Jörn Lenz, seit zehn Jahren Teammanager des Regionalligisten BFC Dynamo: "Wenn wir das Landespokalfinale erreichen, was wir ja wollen, haben wir bis zum Saisonende nur noch englische Wochen." Der BFC hat in der Liga fünf, insgesamt sind es in der Regionalliga Nordost noch 34 Nachholspiele.

"Bei so vielen Nachholspielen kannst du gar nicht immer die optimale Leistung bringen", ärgerte sich Trainer Claus-Dieter Wollitz vom überlegenen Tabellenführer FC Energie Cottbus. Für die Lausitzer kommen die entscheidenden Saisonspiele erst im Mai, am Ende eines straffen Programms mit elf Spielen in eineinhalb Monaten.

Beim BFC Dynamo und in Cottbus müssen die Fußballer immerhin nicht nebenbei einem Beruf nachgehen. Bei den meisten Amateur-Vereinen sind Spiele unter der Woche auch mit erheblichen Personalproblemen verbunden, weil von den arbeitenden Spielern nicht alle zur Verfügung stehen.

Brandenburger Verein fühlt sich vom Verband im Stich gelassen

Besonders betroffen ist der Brandenburger Landesklasse-Klub SV Union Neuruppin. Die Mannschaft von Trainer Stephan Ellfeldt wird am Ostermontag rechnerisch erst seine Hinrunde abschließen. Elf angesetzte Spiele konnten nicht stattfinden. "Wir nehmen es jetzt, wie es kommt, aber es geht für uns nur noch um die Abwicklung", sagte Ellfeldt. Neuruppin wird bis zum Saisonende neben den Wochenenden stets dienstags spielen. "Wir haben schon überlegt, dann immer die Champions-League-Hymne einzuspielen", bemerkte er sarkastisch.

Ellfeldt hat schon seit Jahren mit vielen Spielabsagen und -verlegungen zu kämpfen. Wie viele andere Vereine wünscht er sich von den Staffelleitern und den Verbänden flexiblere Lösungen. "Immer dann, wenn das Wetter am schönsten ist, spielen wir nicht", kritisierte er das frühe Saisonende.

Mirko Wittig, Vorsitzender des Spielausschuss im Fußball-Landesverband Brandenburg, verweist darauf, dass mit einem späteren Saisonende die Planungen für die neue Spielzeit erschwert werden würden. Zudem würden die Vereine Spiele auch zu leichtfertig absagen, meinte Wittig in der vergangenen Woche. Den Vorwurf will Neuruppin-Trainer Ellfeldt nicht auf sich sitzen lassen: Sein Verein versuche stets alles, um zu spielen - und werde dann mitunter auch vom Verband im Stich gelassen.

Regionalliga-Teams wollen Anpassung des Terminsplans

Die Regionalligisten sind durch die Relegation am Saisonende noch eingeschränkter. Aber auch sie wünschen sich "kreativere und flexiblere" Lösungen. "Im April können plötzlich alle unter der Woche abends spielen", wunderte sich Wollitz darüber, dass dies für die Hinrunde nicht eingeplant ist.

"Der Verband könnte im Herbst generell zwei Spieltage mehr unter der Woche ansetzen", schlug Jörn Lenz vor. Das würde bei besserem Wetter auch mehr Zuschauer bringen. Denn aufgrund der vielen Ausfälle entstehen den kleinen Vereinen auch immense Kosten. "Da hängt ja vieles dran: das Catering, der Aufbau, die gedruckten Programme", rechnete er vor.

Deshalb wünschen sich die Vereine eine Anpassung des Rahmenterminplans an die Witterung. "Wenn wir zwei Spiele weniger im Februar und März ansetzen, sind das auch zwei Spiele weniger, die dann nachgeholt werden müssen", sagte Lenz.

( dpa )