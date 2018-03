Tyron Zeuge streckt seinen Weltmeistergürtel in die Höhe

Boxen K.o. in Runde zwei! Berliner Zeuge bleibt Weltmeister

Hamburg. Tyron Zeuge bleibt Boxweltmeister im Supermittelgewicht. Der 25-jährige Berliner besiegte am Samstagabend in Hamburg den Nigerianer Isaac Ekpo durch technischen K.o. in der zweiten Runde. "Ich bin total zufrieden. Es hat alles gepasst. Ich habe präzise geschlagen", sagte Zeuge.

Isaac Ekpo liegt am Boden

Foto: pa

Es war das zweite Aufeinandertreffen der beiden Boxer binnen eines Jahres. Das erste Duell hatte Zeuge nach Abbruch in der fünften Runde gewonnen, nachdem er von Ekpo durch einen Kopfstoß verletzt worden war.

Zeuge hat von seinen 23 Profikämpfen 22 gewonnen. Ein Duell endete unentschieden. Den WM-Gürtel des Verbandes WBA besitzt er seit November 2016. Sein Gegner, der von der 86 Jahre alten Promoter-Legende Don King vermarktet wird, musste die vierte Niederlage im 36. Kampf hinnehmen.

Zeuge feiert mit der Promoter-Legende Don King

Foto: pa

Einen weiteren WM-Titel sicherte sich der Berliner Karo Murat. Der Schützling des Hamburger Promoters Erol Ceylan setzte sich gegen den Amerikaner Traver Reeves durch technischen K.o. in der zwölften Runde durch und eroberte den vakanten IBO-Titel im Halbschwergewicht. Die IBO hat nicht den Stellenwert und das Renommee der anerkannten Verbänden WBA, WBO, WBC und IBF.

( sid )