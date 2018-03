Diesmal hat Alba in München einen kleinen Vorteil

Berlin. Im Umfeld von Alba Berlin fällt dieser Tage ein Begriff auffallend häufig: Fokus. So lautet auch die Antwort von Center Dennis Clifford auf die Frage nach dem ersten Gedanken an das bevorstehende Spitzenspiel der Basketball-Bundesliga bei Bayern München an diesem Sonntag (17.30 Uhr/Telekomsport): "Fokus!" Dieser liegt für die Albatrosse nun also auf einem Duell, das besonders mit Blick auf die Tabelle brisant ist.

Bayern ist seit 20 Spielen ungeschlagen

Dort stehen die Münchner an erster Stelle, Alba ist ihnen auf den Fersen. Brisant auch deswegen, weil es das Ende eine Siegesserie bedeuten wird. Bayern ist seit 20 Spielen ungeschlagen, Berlin seit zehn. Die beiden bisherigen Aufeinandertreffen in dieser Saison gingen jeweils an die Mannschaft aus dem Süden. Gerade das Pokalfinale, das Alba im letzten Viertel noch aus der Hand gab, ist den Basketballern aus der Hauptstadt noch im Gedächtnis. "Wir müssen uns bewusst machen, dass das Spiel nicht vor der Schlusssirene zu Ende ist", mahnt daher Trainer Aito Reneses. Auch Clifford blickt dem anstehenden Kräftemessen erwartungsvoll entgegen: "Es wird ein anderes Spiel. Beide Teams haben sich viel gesehen, wir kennen die Spielanlage des anderen."

Clifford muss in München für zwei spielen

Dass gerade er dabei zum entscheidenden Element werden kann, verunsichert den 2,16 Meter großen Mann unter dem Korb nicht. "Ich habe definitiv eine wichtige Aufgabe, aber ich versuche, mir in jedem Spiel meiner Rolle bewusst zu sein." Eine Rolle, die nach dem erneuten verletzungsbedingten Ausfall von Center-Kollege Bogdan Radosavljevic umso dringender ausgefüllt werden muss. Das weiß auch Coach Reneses: "Dennis ist immer sehr wichtig, aber jetzt ohne Bogdan ist er umso wichtiger." Mit seinem Schützling, der im Sommer an die Spree kam und seitdem im Schnitt 10,42 Punkte erzielte und 4,79 Rebounds holte, ist der spanische Coach zufrieden. "Er läuft sehr gut und spielt mit Fokus." Genau in diesen rückt der Hüne aus Massachusetts nun wieder, besonders gegen die physisch stark aufspielenden Bayern.

Ob die ihr körperliches Potenzial voll abrufen können, ist jedoch fraglich. Zwei Spiele im Eurocup waren unter der Woche gegen Darussafaka Istanbul zu absolvieren, die Niederlage am Freitag bedeutete das Aus im Halbfinale. Trainer Reneses möchte das nicht überbewerten: "Wahrscheinlich ist der Vorteil nicht allzu groß, zwischen den Spielen liegen zwei Tage. Vielleicht werden sie mental ein bisschen müde sein."

Albas Joshiko Saibou zählt jedenfalls auf Cliffords Stärke: "Dennis gibt immer alles was er kann, da mache ich mir keine Sorgen." Wenn dazu auch noch der Fokus stimmt, ist in München sicher viel möglich.

