Patrick Stein ist endlich mal einer fürs Gefühl

Berlin. Patrick Stein verspätet sich. "Tut mir leid, ich wollte unbedingt noch die Deutschen anschauen", sagt er. Als Eiskunstläufer konnte er gar nicht anders, als die Weltrekord-Kür und die Goldmedaille der Olympiasieger Aljona Savchenko und Bruno Massot bei der Eiskunstlauf-WM zu verfolgen.

In nicht einmal zwei Wochen wird Stein (29) selbst auf dem Eis antreten. Mit seinem Team vom Berliner TSC läuft er bei der Synchron-Eiskunstlauf-WM, die vom 6.-7. April in Stockholm stattfindet. In Kurzprogramm und Kür zeigen jeweils 16 Sportlerinnen und Sportler ihr Können. Für Stein wird es bereits die zehnte WM-Teilnahme sein. 2009 wechselte er zum Synchronlaufen, weil er sich als Einzelläufer keine Perspektive ausmalen konnte. "Das Teamgefühl hier ist toll", sagt er.

Fünf Mal in der Woche wird trainiert

Der Ton aber ist streng in der Eishalle in der Paul-Heyse-Straße. "Ihr ruht euch auf dem aus, was ihr schon geschafft habt", dröhnt die Stimme von Gert Hofmann über das Eis. 20 Eistänzerinnen schauen ihren Trainer ehrfürchtig an. Stein folgt der Ansprache mit durchgedrücktem Kreuz und erhobenem Kopf. Das Wort ausruhen passt so gar nicht zu dem, was der Berliner täglich leistet: Als Assistenzarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie arbeitet er bis zu 48 Stunden pro Woche im Krankenhaus. Seine Dienste versucht er so zu legen, dass er fünf Mal die Woche trainieren kann. Ohne ihn wäre es auch schwierig, denn Stein ist der einzige Mann in Deutschlands erfolgreichstem Team für Synchron-Eiskunstlauf.

"Viele Männer tun sich schwer in so einen Weiberhaufen zu kommen", sagt Stein lachend. Er kommt mit der Rolle gut klar, auch weil seine Freundin Aida im selben Team läuft. Mit 23 Meistertiteln ist das Team Berlin 1 "der FC Bayern München unter den Synchron-Eiskunstlauf-Teams in Deutschland", sagt Manager Peter Fröhlich. Drei Medaillen haben die Berliner in dieser Saison bei drei Weltcups erlaufen. "Die WM ist aber ein anderes Kaliber", sagt Stein. Unter den 25 Teilnehmern sind die besten Nationen vertreten: Schweden, Finnland, USA, Russland und Kanada.

250 Euro Förderung im Monat

Ihre Voraussetzungen könnten unterschiedlicher kaum sein: Während Russlands Läufer im Monat etwa 1000 Euro Gehalt bekommen, müssen die Kanadier bis zu 15.000 Euro pro Saison zahlen, um ihren Sport zu betreiben, erzählt Stein. "Da können wir uns mit 250 Euro pro Monat für Halle, Trainer und die Reisen echt nicht beschweren."

Er hatte zuletzt andere Sorgen: Erst riss Stein sich am Schlittschuh die Strecksehne seines Mittelfingers ein, dann schnitt die scharfe Kufe einer Läuferin nach einer Hebefigur nur zwei Millimeter neben seiner Halsschlagader eine zehn Zentimeter lange Wunde. Erst seit dieser Woche darf er wieder trainieren. "Das waren die schlimmsten Verletzungen, die ich je hatte, ausgerechnet so kurz vor der WM", klagt er.

Im Sommer entscheidet das Internationale Olympischen Komitee über die Aufnahme des Synchronlaufens in das Winterprogramm. Stein ist skeptisch: "Jede Nation müsste dann 20 Sportler mehr ins olympische Team aufnehmen, das sprengt ja die Kosten", sagt er. Zudem hat der Weltverband ISU noch keine einheitlichen Regeln installiert. Derzeit gibt es keine Festlegung bezüglich der in einem Team vertretenen Nationalitäten, noch wie viele Männer zugelassen sind. Im Team Berlin 1 gebe es da keine Rechnereien. Sie haben nur Patrick Stein.