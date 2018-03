DFB-Team checkt in Berlin ein

Im Test gegen Spanien kommt die DFB-Elf zu einem 1:1. Am Dienstag trifft die Mannschaft von Joachim Löw in Berlin auf Brasilien

Die Nationalmannschaft absolvierte am Sonnabend eine lockere Trainingseinheit. Am Nachmittag bekamen die Spieler frei.

Berlin. Sie sind endlich da! Die Nationalmannschaft landete am Sonnabendvormittag in Berlin. Nicht dabei sind Thomas Müller und Mesut Özil. Sie bekamen von Bundestrainer Joachim Löw eine Pause. Emre Can musste wegen anhaltender Rückenprobleme abreisen. Der Rest der Mannschaft checkte nach dem 1:1 gegen Spanien im Grand-Hyatt am Potsdamer Platz ein. Wieder dabei ist Sebastian Rudy, der vor kurzem Vater geworden ist.

Ein erstes kurzes Training stand auch schon auf dem Programm. Die eingewechselten Spieler und die Reservisten absolvierten eine kurze Einheit auf dem Trainingsgelände von Hertha. Der Rest der Mannschaft blieb im Hotel, machte Stretching-Übungen oder fuhr Rad. Nach dem gemeinsamen Mittagessen bekamen die Spieler einen freien Nachmittag.

Regeneration ✔️ Nach dem gemeinsamen Mittagessen haben die Spieler einen freien Nachmittag. #DieMannschaft pic.twitter.com/Pnpano4RPT — Die Mannschaft (@DFB_Team) March 24, 2018

Auch die Brasilianer sind schon in Berlin. Sie trainieren im Stadion An der Alten Försterei. Der Rekordweltmeister hat sich für den Härtetest gegen Deutschland warmgeschossen. Auch ohne seinen verletzten Superstar Neymar feierte Brasilien in Moskau einen überzeugenden 3:0-Erfolg beim WM-Gastgeber Russland.

