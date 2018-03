Handball: TVB 1898 Stuttgart gegen die Füchse Berlin live im TV & Stream

Duell in der HBL: Am Donnerstag empfangen die Füchse Berlin den TSV GWD Minden. Alle Infos zum Spiel, Tickets & Liveticker.

So einen deutlichen Heimsieg hatte Füchse-Trainer Velimir Petkovic sich schon länger von seinem Team gewünscht hat. Ausgerechnet mit seinem Trainervorbild Felix Magath unter den 6135 Zuschauern in der Halle, erzielten die Berliner am letzten Spieltag zum ersten Mal in dieser Saison 40 Treffer.

Mit dem 40:31-Sieg gegen den GWD Minden zogen die Füchse wieder an der SG-Flensburg Handewitt vorbei auf Rang zwei der Bundesliga, da Flensburg gegen den SC Magdeburg verloren hatte (23:29). Jetzt geht es für die Berliner im Auswärtsspiel am Donnerstag (29. März, 19 Uhr) gegen den TVB 1898 Stuttgart. Das letzte Aufeinandertreffen in der HBL im September letzten Jahres endete mit einem 26:24-Sieg der Füchse.

Tickets für das Spiel der Füchse

Tickets für das Auswärtsspiel der Füchse gegen 1898 Stuttgart können online auf der Internetseite der Stuttgarter erworben werden oder in allen bekannten Vorverkaufsstellen. Für das Spiel am Donnerstag (29. März) um 19:00 Uhr sind noch Karten erhältlich, aber nicht mehr in allen Kategorien. Tickets kosten je nach Platzkategorie zwischen 15,50 (ermäßigt 13,50 Euro) und 29,50 Euro.

HBL-Liveticker der Berliner Morgenpost zum Spiel der Füchse

Für alle, die das Spiel nicht vor Ort mitverfolgen können, bietet die Berliner Morgenpost den Liveticker zur HBL. Verfolgen Sie das Spiel hautnahe und verpassen Sie kein Tor.

>>> Hier geht es zum Liveticker: TVB 1898 Stuttgart vs. Füchse Berlin

Hier erhalten Sie außerdem alle aktuellen Nachrichten und Informationen zu den Füchsen Berlin

Lesen Sie mehr zum Thema Füchse Berlin:

Wiede bringt als Regisseur Tempo ins Spiel der Füchse

Drux denkt schon wieder an die Nationalmannschaft

Magath sieht furiosen Füchse-Sieg und Drux-Comeback