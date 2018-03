Haftbefehl gegen NFL-Profi Bennett

Bennett wird per Haftbefehl gesucht

US-Footballprofi Michael Bennett von NFL-Champion Philadelphia Eagles wird per Haftbefehl gesucht. Der 32-Jährige soll sich nach dem Super Bowl 2017 in Houston/Texas unrechtmäßig Zugang zum Spielfeld verschafft und dabei eine querschnittsgelähmte Mitarbeiterin des Sicherheitsdienstes zur Seite gestoßen haben.

Bennett war im Vorjahr als Zuschauer beim Super Bowl LI und wollte nach dem Finale auf dem Platz mit seinem Bruder Martellus feiern, der mit den New England Patriots über die Atlanta Falcons triumphiert hatte. Doch die Security hielt ihn auf.

"Ihr müsst alle wissen, wer ich bin. Ich gehe runter aufs Feld, ob ihr wollt oder nicht", sagte Bennett nach Angaben von Art Acevedo, Polizeichef in Houston. Danach soll der Profi die 66-jährige Frau gestoßen haben, sie erlitt eine Schulterverletzung.

Bennett, der zuletzt von den Seattle Seahawks an Meister Philadelphia abgegeben worden war, will sich nach Angaben seines Anwalts stellen.

Martellus Bennett erklärte am Freitag (Ortszeit) seinen Rücktritt vom Football. Der 31-Jährige war in der NFL seit 2008 für die Dallas Cowboys, die New York Giants, die Chicago Bears, die Patriots und die Green Bay Packers aufgelaufen.

( sid )