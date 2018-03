Rudern Mit dem Ruder in der Hand in die Geschichtsbücher

London. Die Gesamtbilanz liest sich mit 82:80 positiv – zumindest aus Sicht der Hellblauen aus Cambridge. Den Dunkelblauen aus Oxford ist sie ein Dorn im Auge, liegt man doch schon seit 1930 im Rückstand, wenn es um die Anzahl gewonnener Duelle geht. Die Zahlen stehen für eine besondere Rivalität – und zwar die des traditionsreichsten Bootsrennens der Welt, das am Sonnabend zum 164. Mal ausgetragen wird. Elite-Universität gegen Elite-Universität. Ruderer gegen Ruderer. Hellblau gegen Dunkelblau. Schlag auf Schlag.

"Es zählt nur Gewinnen oder Verlieren", sagt Jan Herzog. Der Berliner war vor zehn Jahren als Bugmann an Bord des damals siegreichen Bootes der "Dark Blues". In diesem Jahr wird wieder ein Deutscher im Bug des Oxford-Achters sitzen. Claas Mertens aus Hamburg will am Sonnabend das Traditions-Rennen über 6779 Meter auf der Londoner Themse mit seiner Mannschaft gewinnen – und damit seine Ruderkarriere krönen. "Das wird mein letztes Rennen. Ich habe zwölf Jahre Leistungssport gemacht, das Boat Race ist der perfekte Abschluss", sagte der 26-jährige Weltmeister im Leichtgewichts-Achter von 2015. Über den Stellenwert des prestigeträchtigen Wettkampfes ist er sich im Klaren: "Das Boat Race ist hier in England ein ganz großes Ding, jeder kennt das Rennen zwischen unseren Unis, natürlich auch wegen der enormen Tradition."

Tatsächlich gehört der Schlagabtausch zwischen den Booten zum festen Bestandteil des Sportkalenders auf der Insel, ein Großereignis wie der Super Bowl in den USA. Über 250.000 Zuschauer säumen die Ufer der Themse bis zum Ziel in Mortlake, die BBC überträgt das Rennen live. "Vor so einem riesigen Publikum zu rudern, ist gigantisch", erinnert sich Jan Herzog. Auch Claas Mertens zeigt sich vom Zuschauerinteresse überwältigt: "Das ist unglaublich. Man kommt morgens zur Strecke, und alles ist schon voller Menschen." Zwischen den Auswahlkämpfen um einen der begehrten Plätze an den Riemen und dem Startschuss am Sonnabend um 18.32 Uhr an der Putney Bridge lagen entbehrungsreiche Monate. Die Vereinbarkeit von Studium und Training stellt die Sportler vor eine besondere Herausforderung. "Wir trainieren morgens und nachmittags, sind insgesamt rund acht Stunden pro Tag unterwegs. Abends hat man dann noch ein paar Stunden Zeit, um etwas für die Uni zu machen", sagt Mertens, der in Oxford Europäische Politik studiert.

Gerade diese "extrem professionelle Vorbereitung" mit einer eingespielten Mannschaft bescherte Jan Herzog die eindrücklichsten Erfahrungen seiner Karriere. Die Sieger von 2008 feiern in diesem Jahr ihre Wiedervereinigung. Für den heute 43-Jährigen, der nach seinem Medizinstudium für einen Master of Science in die englische Universitätsstadt kam, macht das Mitwirken an der Historie des "Oxbridge"-Duells den Reiz aus. "Das Traditionelle ist nicht zu toppen. Man merkt, dass man Teil einer großen Geschichte ist."

Eine Geschichte, die seit der ersten Austragung des Rennens im Jahr 1829 viel Kurioses zu erzählen hat. So wurde die Wettfahrt von 1877 unentschieden gewertet, nachdem beide Boote zeitgleich die Ziellinie überquerten und im schlechten Londoner Wetter kein Sieger ausgemacht werden konnte. 2012 verursachte ein Zuschauer mit seinem Bad in der Themse eine Unterbrechung des Rennens. Auch in diesem Jahr ist der Ausgang des Ruderwettstreits ungewiss. Auf die Frage, wie sich die eingangs erwähnte Gesamtbilanz darstelle, antwortet Mertens jedoch selbstbewusst: "Bald nur noch 82:81."