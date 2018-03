Nowitzki: „Ich werde es sehr vermissen“

New York. Zugegeben, seine Tanzeinlage beim Aufwärmen mit Dwight Powell wirkte etwas steif, aber Dirk Nowitzki (39) hatte Spaß. Jeder seiner Gegenspieler an diesem Abend in Brooklyn begrüßte die Basketball-Legende herzlich, und neben dem Nowitzki auf dem Court gab es etliche Nowitzkis auf den Zuschauerrängen. Die Fans aus Deutschland wollten alle das Gesicht der Dallas Mavericks noch mal in Aktion sehen – so lange er noch spielt. Im Interview spricht Nowitzki über sein Karriereende, Motivationsprobleme und Maximilian Kleber.

Was ist Ihr Geheimnis für so viel Freude an Ihrem Job?

Dirk Nowitzki: Ich versuche, jede Minute meiner Karriere noch zu genießen, effektiv zu spielen. Wer weiß, wie lange ich noch spielen werde.

Sie haben noch einen Vertrag für die kommende Saison bei den Dallas Mavericks.

Ich hoffe, dass das noch klappt. Es hängt auch davon ab, ob mein Körper mitmacht. Manchmal fällt mir das Aufstehen schon sehr schwer. Aber ich habe nur ein Spiel in dieser Saison verpasst und fühle mich grundsätzlich gut. Deshalb ist es ziemlich sicher, dass ich auch nächstes Jahr wieder dabei bin.

Sie werden von fast allen Spielern gegnerischer Teams herzlich begrüßt. Nicht wie ein Gegner, den es zu schlagen gilt.

Viele von den Jungs kenne ich schon lange. Natürlich ist es toll, geschätzt zu werden. Jeden Abend gegen die besten Spieler der Welt zu spielen, ich glaube, das werde ich schon sehr vermissen.

Das sagen Sie jetzt? Klingt doch irgendwie nach Abschied.

Die Kameradschaft, den Wettbewerb jeden Abend, jede einzelne Trainingseinheit mit den Jungs, gemeinsame Filmsessions, die Stimmung in der Umkleide – das werde ich definitiv alles vermissen. Deshalb versuche ich das im Moment umso mehr zu genießen, diese und nächste Saison. Normalerweise klappt das auch ganz gut.

Der Spaß steht im Vordergrund

Wären da nicht die vielen Niederlagen. Die Mavericks haben sich vom Champion zu einem Team entwickelt, das es nicht mehr ins Play-off schafft.

Es ist schwer, das raubt zwischendurch auch die Motivation.

Denken Sie sich manchmal: Warum tue ich mir das noch an?

Nein, ich finde Wege, mich zu motivieren – individuell und mit der Mannschaft. Der Spaß steht mittlerweile im Vordergrund, ich versuche, die kleinen Dinge zu genießen. Klar würde ich gern um den Titel spielen, aber die Situation hier ist nun eine andere. Wir müssen da gemeinsam durch, und ich will dem Verein helfen, wieder besser zu werden.

Mark Cuban, Ihr Boss bei den Mavs, gab vor wenigen Wochen vor, das Team solle absichtlich verlieren, um bei der kommenden Draft-Auswahl der besten Nachwuchsspieler die größte Chance auf den Nummer-1-Pick zu haben.

Keiner von uns verliert freiwillig, so viel ist sicher. Aufgeben ist keine Option. Wir waren schockiert über seine Aussage, aber das haben wir mit der Mannschaft und unserem Coach Rick Carlisle besprochen. Wir spielen weiterhin auf Sieg. Das ist der einzige Weg. Auch für unsere jungen Spieler, die lernen müssen zu kämpfen. Wir sind alle Sportler, lieben dieses Spiel und natürlich auch das Gewinnen.

Also schielen Sie nicht auf den besten Nachwuchsspieler? Der Slowene Luka Doncic von Real Madrid wird als nächster NBA-Superstar gehandelt.

Egal, an welcher Stelle wir mit der Auswahl im Draft dran sind, wir werden den bestmöglichen Spieler zu uns holen. Hoffentlich werden wir dann wieder einen Schritt nach vorn machen, uns weiter verbessern und etwas mehr Spiele gewinnen.

Fans opfern ihren Urlaub für seine Spiele

Haben Sie ein Rezept für diesen Plan?

Unsere jungen Spieler müssen sich weiter verbessern, Erfahrung sammeln und die Minuten, die sie bekommen, nutzen, um besser zu werden.

Das war bei Ihnen vor 20 Jahren nicht anders, oder?

In meiner ersten Saison habe ich zum Schluss der Saison auch viele Minuten bekommen. Ich hatte damals Zweifel, ob ich überhaupt in diese Liga gehöre. Aber diese Extra-Minuten haben mir Selbstvertrauen für meine Karriere gegeben. Im nächsten Jahr lief es schon wesentlich besser.

Einer der jungen Spieler ist Maximilian Kleber. Er ist wie sie aus Würzburg und in diesem Jahr Rookie.

Er hat sich super entwickelt, auch wenn er neben den Höhen ein paar Tiefen hatte. Er ist ein guter Verteidiger, der uns viel Energie bringt, und hat immer weiter an sich gearbeitet, nicht aufgegeben und sich sogar bis in die Startaufstellung gekämpft. Ich freue mich sehr für ihn.

Vor allem bei Spielen an der Ostküste der USA sind viele Fans aus Deutschland in den Arenen, um Sie spielen zu sehen.

Die Unterstützung der Fans aus Deutschland ist phänomenal – schon meine komplette Karriere, auch jetzt noch im Spätherbst (lacht). Dass Leute in die USA fliegen und ihren Urlaub verschwenden, um mich noch spielen zu sehen, ist eine tolle Sache.

Sie schnappen sich in dieser Saison einen Rekord nach dem anderen, stehen unter anderem auf Platz sechs der besten Punktelieferanten in der Geschichte der NBA. Können Sie das schon begreifen?

Das bedeutet nur, dass ich schon eine lange Zeit in der NBA bin und zum Glück nur wenige Verletzungen hatte. Dazu habe ich jede Menge Unterstützung des Klubs bekommen, von Cuban, den Coaches, vielen Leuten, die mich auf meinem Weg begleitet haben. Ich kann das schon einordnen. Und genießen. Aber so richtig wahrscheinlich erst nach dem Ende meiner Karriere.

Die Zukunft liegt in Dallas

Haben Sie dafür schon Pläne? Es war zu lesen, dass Sie beispielsweise den deutschen Verband beraten könnten.

Unsere nahe Zukunft wird in Dallas sein. Wir lieben diese Stadt, all unsere Kinder sind hier geboren und werden dort zur Schule gehen. Für den DBB könnte ich nur arbeiten, wenn ich komplett in Deutschland wäre. Halbe Sachen mache ich nicht. Momentan gibt es keine Pläne, nach Deutschland zurückzukommen.

Sie sind großer Fan des FC Bayern München. Was sagen Sie zum Los FC Sevilla in der Champions League?

Sevilla ist ein gutes Team, aber um ehrlich zu sein: Es hätte schlimmer kommen können, wir hatten schon Glück. Ich freue mich aber auch auf die anderen Spiele. Manchester City gegen Liverpool wird bestimmt großer Spaß.