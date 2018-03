Fußball mit Putin und Lienen

Berlin. Das Timing ist perfekt. Als wäre das eigene Jubiläum nicht schon erfreulich genug, fällt die 15. Ausgabe des 11mm-Fußball-Filmfestivals auch noch in ein WM-Jahr. Bei den Festivalleitern Birger Schmidt, Christoph Gabler und Andreas Leimbach-Niaz war die Vorfreude daher besonders groß, schließlich spielen ihnen große Turniere auch stets einen thematischen Steilpass ins Babylon-Kino in Mitte, das von Donnerstag bis Montag wieder zum Wallfahrtsort für Fußball-Liebhaber wird.

Knapp drei Monate vor dem Turnierstart in Russland dürfen sich die Gäste auf eine Einstimmung der besonderen Art freuen. Mit den Themenschwerpunkten "Fußball im russischen Film" sowie "Fußball und Macht" wagt das 11mm-Festival einen weiten Schwenk – von charmanten Underdog-Geschichten aus Sowjetzeiten über konfliktträchtige Käfigkicks in russischen Trabantenstädten bis hin zu Hooliganismus und bedenklichen Doppelpässen zwischen Sport und Politik.

Themenschwerpunkt "Fußball & Macht"

"Die WM in Russland war für uns in dieser Hinsicht der Zündfunke", sagt Schmidt, "aber dass sich politische Regime den Fußball angeeignet haben, ist kein neues Phänomen. Es stellt sich einfach die Frage, was der Fußball mit sich machen lässt. Das zwingt zu Diskussionen." Jene sind fester Bestandteil des Programms, etwa im Rahmen des Eröffnungsabends, für den sich mit Ex-Profi Ewald Lienen (heute Technischer Direktor des FC St. Pauli) einer der meinungsstärksten Protagonisten des deutschen Fußballs angekündigt hat.

Aber auch auf der Leinwand gibt es genug Prominenz zu sehen, vor allem am englisch geprägten Sonnabend. Neben bewegenden Porträts über die Liverpool-Ikonen Bill Shankly und Kenny Dalglish wird dann auch erstmals in Deutschland die George-Best-Huldigung "All by himself" gezeigt. Für Schmidt und seine Mitstreiter ein wichtiges Element im Jubiläumsjahr. "Als wir 2004 angefangen haben, kamen ja fast alle Filme aus England", sagt er.

Herthaner Preetz, Weiser und Kalou mittendrin

Das hat sich mittlerweile radikal geändert. Über 200 Einsendungen aus aller Herren Länder sind in den vergangenen Monaten beim 11mm-Team eingetroffen. Gut 70 von ihnen haben es ins Programm geschafft. Zu den Schauplätzen zählen dabei nicht nur fußballerische Epizentren wie die Juventus-Heimat Turin oder der Fifa-Standort Zürich, sondern auch Quito oder Delmenhorst. Eine fußballkulturelle Weltreise, mitten in Berlin.

Ein Novum bildet in diesem Jahr der Jury-Preis, der zusätzlich zum Zuschauer-Preis vergeben wird. Zu den fachkundigen Juroren zählt unter anderem Herthas Manager Michael Preetz, der allerdings nicht der einzige Abgesandte des Berliner Bundesligisten bleibt. Profi Mitchell Weiser bewertet am Montagabend die besten Fußball-Kurzfilme des Jahres. Fast zeitgleich wird "L'éléphant chéri" gezeigt, der Film über das bewegte Leben von Hertha-Stürmer Salomon Kalou.

Weitere Informationen zu Spielplan, Tickets und Gästen finden Sie unter www.11-mm.de

( JL )