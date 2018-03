BBL: FC Bayern München gegen Alba Berlin live im TV & Stream

Duell in der BBL: Am Sonnabend trifft Alba Berlin auf den FC Bayern München. Alle Infos zu dem Spiel, Tickets & Liveticker.

Die Berliner gewannen am letzten Spieltag mit 98:71 gegen Göttingen. Für das Team von Trainer Aito Reneses war es der zehnte Sieg in Serie in der Bundesliga, mit dem Tabellenplatz zwei hinter dem FC Bayern gefestigt wurde.

"Ich bin sehr glücklich über den Rhythmus, den wir in unserem Spiel haben", sagte der Coach aus Spanien zufrieden. Am kommenden Sonntag treffen Bayern und Alba im Topspiel in München aufeinander, und dabei wird es sicher spannender zugehen als gestern in der Mercedes-Benz Arena.

Das Auswärtsspiel gegen den FC Bayern München findet am Sonntagabend (25. März, 17:30 Uhr) statt. Das letzte Aufeinandertreffen beider Klubs in der BBL im Februar gewannen die Münchener knapp mit 80:75.

Alba Berlin im Live-Stream

Alle Spiele der BBL werden live und in HD von der Telekom übertragen. Telekom-Kunden mit einer Internetflatrate erhalten das Angebot gratis, für alle anderen gibt es ein Monats-Abo (14,95 Euro pro Monat) oder ein Jahres-Abo (9,95 Euro pro Monat). Für die Nutzung von unterwegs gibt es die mobile App "Telekom Basketball" für Smartphones und Tablets (iOS, Android). Alle Begegnungen können über die Webseite www.telekombasketball.de live abgerufen werden.

Gibt es noch Tickets für das Spiel FC Bayern München gegen Alba Berlin?

Nein, das Spiel im Audi Dome in München ist ausverkauft. Weder online auf der Internetseite des FCB noch in den bekannten Vorverkaufstellen sind Tickets erhältlich. Wer noch keine Tickets besitzt, kann sein Glück auf Tauschbörsen versuchen, muss dafür in der Regel aber etwas tiefer in den Geldbeutel greifen.

BBL-Liveticker der Berliner Morgenpost zum Spiel der Albatrosse

Für alle, die das Spiel nicht vor Ort mitverfolgen können, bietet die Berliner Morgenpost den Liveticker zur BBL. Verfolgen Sie das Spiel hautnahe und verpassen Sie keinen Korb & Rebound.

>>> Hier geht es zum Liveticker: FC Bayern München vs. Alba Berlin

Hier erhalten Sie außerdem alle aktuellen Nachrichten und Informationen zu Alba Berlin.

