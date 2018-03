Dahlmeier verpasst Sieg, Hildebrand denkt an Karriereende

Oslo. Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier und Franziska Hildebrand haben einen Sieg beim Biathlon-Weltcup in Oslo wegen Fehler beim letzten Schießen verpasst. In der Verfolgung über 10 km lag das Duo an der Spitze, ehe sich beide zwei Strafrunden einhandelten.

Dahlmeier wird Siebte

Dahlmeier, als 28. in das Rennen gegangen, musste sich deshalb mit dem siebten Rang begnügen. Hildebrand erreichte das Ziel auf dem 14. Platz, dazwischen schob sich noch Vanessa Hinz (Schliersee/2) auf Rang zehn. "Es war nicht ganz einfach. Ich denke aber, wenn man so viele Plätze gutmacht, kann man zufrieden sein", sagte Hinz, von Rang 25 gestartet, in der ARD.

Bereits ihren vierten Weltcup-Sieg in diesem Winter feierte Darja Domratschewa (Weißrussland) trotz zweier Strafrunden. Die Dreifach-Olympiasiegerin von Sotschi gewann vor der Slowakin Anastasiya Kuzmina (4/+9,2 Sekunden) und der US-Amerikanerin Susan Dunklee (2/29,5).

Maren Hammerschmidt (Winterberg/1) schaffte es als 17. noch unter die Top 20. Franziska Preuß (Haag/3) auf Position 25 und Denise Herrmann (Oberwiesenthal/3) als 28. gelang dies hingegen nicht.

Hört Hildebrand demnächst auf?

Die zweimalige Staffel-Weltmeisterin Franziska Hildebrand könnte ihre Karriere womöglich schon bald beenden. "Ich bin in so einem Alter, wo ich mir Gedanken mache, was denn im Leben nach dem Sport kommt", sagte Hildebrand im Gespräch mit der ARD bei Facebook. Angesprochen auf ihre Planungen für die nächste Saison meinte die 30-Jährige: "Ich muss erstmal grob schauen, wo meine Reise in den nächsten Jahren hingeht. Da spielen hauptsächlich private Gründe eine Rolle, körperlich ist es kein Problem."

Kritik an Bundestrainer Hönig

Zuletzt hatte Hildebrands Kritik an Bundestrainer Gerald Hönig für viel Unruhe in der deutschen Mannschaft gesorgt. Die zweimalige Weltcupsiegerin war mit der Staffel-Aufstellung bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang nicht einverstanden und bemängelte fehlende Absprachen. Nach einem enttäuschenden Rennen landete Gold-Favorit Deutschland in Südkorea im Februar nur auf dem achten Platz, Hildebrand bleibt damit in ihrer Laufbahn weiter ohne Olympia-Medaille.

Hildebrand betonte jedoch, keine Trainerdiskussion in Gang bringen zu wollen. "Die Trainerfrage muss der Deutsche Skiverband entscheiden", sagte die älteste deutsche Skijägerin im Team beim Weltcup in Oslo: "Ich habe mich geärgert, dass wir es intern schlecht abgesprochen haben." Über die Zukunft von Damen-Cheftrainer Hönig soll wohl im April bei der jährlichen DSV-Trainerklausur entschieden werden. Sein Assistent Tobias Reiter hört auf eigenen Wunsch auf.

( sid, dpa )