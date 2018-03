FA Cup Will Grigg will für die nächste Überraschung sorgen

Berlin. Über das Wembley-Stadion kursieren erstaunliche Fakten. So soll es möglich sein, allein in der Halbzeitpause eines Fußballspiels 40.000 Becher zu zapfen. Auch die Menge der Toiletten ist mit 2.618 genau beziffert. Keine Informationen hingegen gibt es über die Zahl der Feuerlöscher in der Arena. Dabei könnten gerade die von Nöten sein, wenn Stürmer William "Will" Grigg die Arena in einem möglichen FA-Cup-Halbfinale "on fire" setzt. Dazu müsste der nordirische Nationalspieler gemeinsam mit seinen Teamkollegen von Wigan Athletic den Erstligisten FC Southampton ausschalten.

Am Sonntag (14.30 Uhr/Eurosport.de) trifft der Drittligist Wigan im Viertelfinale des FA-Cups auf den abstiegsbedrohten Premier-League-Klub aus dem Süden der Insel. Dass Teams aus Englands höchster Spielklasse für die "Latics" keine unlösbaren Aufgaben darstellen, bewiesen sie bereits bei ihrem 2:0 gegen West Ham United in der vierten Runde des Pokals. Mit einem Doppelpack war Grigg dabei maßgeblich beteiligt und meldete sich auf großer Bühne zurück.

Ein Beinbruch verhinderte fast die Profi-Karriere

Der Weg des aus den englischen Midlands stammenden Stürmers in den Profifußball verlief über Umwege. Nach aussichtsreichen Leistungen in der Jugend von Birmingham City, hätte ein Beinbruch im Alter von 15 Jahren eine professionelle Karriere beinahe verhindert. Über Stratford Town FC, ein Verein aus der siebten englischen Liga, fand der Goalgetter schließlich doch noch Zugang zu höheren Spielklassen.

Heute ist der Angreifer der torgefährlichste Spieler in seinem Team, seine Treffer verhalfen dem Verein 2016 zum Aufstieg in die zweite englische Liga – und brachten Grigg den Status des flammenden Kult-Stürmers ein. Obwohl dem 26-jährigen bei der Europameisterschaft vor zwei Jahren in Frankreich nur die Rolle des Reservisten blieb, wurde der Song "Will Grigg's on fire", zur Melodie des Neunzigerjahre-Hits "Freed from Desire", zur Party-Hymne, auch über die Grenzen des Turniers hinaus.

Grigg führt die Torschützenliste des FA-Cups an

Halt machte der Song wohl nur an der Tür zu Wigans Umkleide. Trainer Paul Cook, der eine gelöste Atmosphäre im Umgang mit seinen Spielern bevorzugt, stellte klar: "Es sollte Spielern möglich sein, sich in der Kabine zu äußern – "Will Grigg's on fire" zu singen gehört jedoch nicht dazu." Auf die Treffsicherheit seines Schützlings konnte sich Cook in dieser Saison dennoch verlassen, 18 Mal netzte Grigg bislang wettbewerbsübergreifend ein, mit sieben Toren führt er zudem die Torschützenliste des FA-Cups an.

In der Saison 2016/17 drohte der Schein der nordenglischen Erfolgsstory jedoch zu verglimmen, zu groß war der Klassenunterschied. Mit nur fünf Treffern in 33 Einsätzen konnte auch der berühmte Angreifer den Gang Wigans in die drittklassige League One nicht verhindern. Umso erstaunlicher ist es, wie stark sich die Mannschaft in Blau und Weiß in dieser Saison präsentiert. Mit 21 Siegen liegt man im Klassement auf Platz zwei hinter den Blackburn Rovers und ist mittendrin im Rennen um den direkten Aufstieg.

Den größten Saisonerfolg bislang feierte man jedoch im Viertelfinale des Pokals. Dem Cup-Gewinner von 2013 gelang der sensationelle Sieg gegen das übermächtige Star-Ensemble von Manchester City. Die Elf von Trainer Pep Guardiola musste sich mit 0:1 geschlagen geben, der Siegtororschütze: Chef-"Pyromane" Will Grigg. "Ich bin Stürmer, wenn ich die Chance für ein Tor bekomme, nutze ich sie", sagte der Angreifer nach dem Spiel.

Damit der Funke bis nach Wembley überspringt, fehlt nur noch ein Sieg zur Runde der letzten Vier, die seit 2008 im Norden Londons ausgetragen wird. Und spätestens dann sollte jemand nachzählen, wie viele Feuerlöscher tatsächlich zur Verfügung stehen.