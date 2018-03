Moculescu macht seiner Mannschaft Mut

Berlin. Stelian Moculescu ließ sich keine Sentimentalitäten anmerken. Es habe sich "angefühlt, wie ein Spiel gegen jede gute Mannschaft, da macht Volleyball einfach Spaß", sagte der Trainer der BR Volleys nach der 2:3-Hinspielniederlage gegen den VfB Friedrichshafen in der Top-12-Runde der Champions League.

Dabei hätte dieses Aufeinandertreffen Moculescus Gefühlswelt eigentlich mächtig in Wallung bringen müssen. Schließlich war er bis 2016 als Trainer 19 Jahre lang beim VfB beschäftigt und führte das Team von Erfolg zu Erfolg. Doch dieses Kapitel seiner Trainer-Vita hat der 67-Jährige abgehakt.

Moculescu findet die Niederlage nicht dramatisch

Die Tiebreak-Niederlage nahm Moculescu nicht allzu tragisch. "So ein Spiel darf man verlieren", stellte er fest und fand eher lobende Worte: "Meine Mannschaft hat ihre Sache zu 80 Prozent gut gemacht. Wir sind auf dem richtigen Weg." Aber der Trainer sah auch Verbesserungsbedarf: "In den entscheidenden Situationen haben wir zu wenig Geduld gehabt."

Die Chancen für den deutschen Meister auf die nächste Runde in der Königsklasse sind nicht mehr groß. Um noch weiterzukommen, müssten die Volleys im Rückspiel am 22. März in Friedrichshafen 3:0 oder 3:1 gewinnen. Bei einem 3:2-Erfolg würde direkt im Anschluss an das Spiel ein sogenannter Golden Set bis zum 15. Punkt die Entscheidung bringen. Jede Niederlage bedeutet indes das Aus für den deutschen Meister.

Dass Moculescu mit Herz und Seele bei seinem Verein in Berlin angekommen ist, bewies er gegen Friedrichshafen im Tiebreak. Als die BR Volleys da mit 6:5 in Führung gingen, ruderte er an der Seitenlinie wie wild mit den Armen, um die über 6000 Zuschauer in der Max-Schmeling-Halle zu noch lauterer Unterstützung seiner Mannschaft zu animieren. Es half nichts. Nach einer späteren 11:10-Führung ging dieser Entscheidungssatz mit einer bitteren 1:5-Punkte-Serie verloren.

( dpa )