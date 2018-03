Pechstein mit Podest-Chancen im Gesamt-Weltcup

Am Wochenende findet das Weltcup-Finale in Minsk statt. Die Berlinerin kann noch einmal abräumen.

Minsk. Claudia Pechstein hat am Wochenende in Minsk die besten Chancen unter den deutschen Eisschnellläuferinnen, sich im Gesamt-Weltcup noch Podestplätze zu sichern. Das Massenstartrennen nimmt die 46 Jahre alte Berlinerin als Zweite des Klassements in Angriff, und auch in der Team-Verfolgung behaupten die Deutschen nach den bisherigen drei Saisonrennen den zweiten Platz hinter Olympiasieger Japan.

Berlinerin Uhrig bekommt Chance

Dennoch ist die Ausgangsposition für das deutsche Trio nicht günstig, denn Roxanne Dufter aus Inzell ist zum Ende der Saison außer Form und tritt die Reise nach Weißrussland nicht mit an. Somit wird die Berlinerin Michelle Uhrig neben Pechstein und Gabi Hirschbichler (Inzell) im abschließenden Saison-Rennen eine Chance bekommen.

Für den letzten Höhepunkt des Winters sind auch drei deutsche Herren qualifiziert. Nico Ihle hat zwar kaum noch Chancen auf vordere Plätze in den Gesamtwertungen über 500 und 1000 Meter, ist aber auch für die letzten Wettkämpfe motiviert. "Ich bin gesund und bereit für das Finale. Wieder eine Chance auf gute Platzierungen. Und mal schauen, was im Gesamtstand noch möglich ist", sagte der Chemnitzer, der sich seine Ziele bei Olympia mit zwei achten Plätzen nicht erfüllen konnte. Für den Inzeller Moritz Geisreiter ist das 5000-Meter-Rennen am Samstag der letzte Wettkampf seiner Karriere. Auch Patrick Beckert aus Erfurt hat seinen Infekt auskuriert und nimmt die Distanz als Fünfter der Gesamtwertung in Minsk in Angriff.

