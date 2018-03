Eskau hat Edelmetall im Übergepäck

Berlin. Reiseziele gibt es in Asien viele. Beliebte, außergewöhnliche und sportliche, wenn es nach Andrea Eskau geht. 2020 möchte sie nach Tokio. Und 2022 nochmal nach Peking. Dort war die 46-Jährige zwar schon im Jahr 2008 – aber im Sommer. Deshalb soll es in vier Jahren im Winter dort hingehen, zu den Paralympics. Genau dorthin, wo vor zehn Jahren ihre paralympische Reise begonnen hat.

Seitdem hat die deutsche Fahnenträgerin an sechs Paralympics teilgenommen. Der findige Sportfan merkt, dass das eigentlich nicht möglich ist. Es sei denn, man ist eine Klimawandlerin. So wie Eskau, die sowohl bei Sommer- als auch bei Winterspielen startet. Und das auch noch überaus erfolgreich.

Einzige Starterin mit Gold bei Sommer- und Winterspielen

Sieben Goldmedaillen hat sie bereits gewonnen. Vier im Sommer, mit dem Handbike im Straßenrennen oder Einzelzeitfahren, mit dem sie auch in zwei Jahren in Tokio angreifen will. Und drei im Winter. Im Skischlitten beim Biathlon und im Langlauf. Hinzu kommen noch einige Silber- und Bronzemedaillen. Eine silberne davon erst am Mittwoch im 1,1-Kilometer-Sprint der Langläufer bei den Paralympics in Pyeongchang. "Ich bin super zufrieden. Es war wirklich hart", sagte Eskau, die in Südkorea die einzige Starterin ist, die im Sommer und im Winter paralympisches Gold gewonnen hat.

Doch auch die Silbermedaille – ihr drittes Edelmetall bei diesen Spielen – ließ Trainer und Verantwortliche zu Lobeshymnen ansetzen. Nach Gold im Biathlon über zehn Kilometer und Silber im Langlauf über 12,5 Kilometer konnte Bundestrainer Ralf Rombach zu so einer Leistung "nicht mehr viel sagen. Das hat sie mal wieder brillant gemacht!" Deutschlands Chef de Mission Karl Quade war vor allem von Eskaus Kampfgeist beeindruckt: "Sie ist die einzige Elferin im Feld von Zwölfern. In allen anderen Klassen haben die leichter Behinderten alle Medaillen gewonnen. Aber das ist eben Andrea Eskau. Sie ist eine Kämpferin und kann unheimlich beißen."

Seit einem Fahrradunfall ist Eskau querschnittsgelähmt

Eskau ist seit einem Fahrradunfall vor zwanzig Jahren querschnittsgelähmt. Mit einer normalen Armfunktion und einem nur mäßig beweglichen Rumpf zählt sie zur Startklasse LW11. Ihre Konkurrentinnen um die Medaillen starten in Klasse LW12 – mit normaler Arm- und Rumpfaktivität. Das bedeutet, dass die Deutsche die Kraft zum Anschieben ihres Skischlittens allein durch Arme und Schultern aufbringt. Ihre Mitstreiterinnen können den gesamten Oberkörper einbringen.

Aber die Magdeburgerin ist eine ehrgeizige Arbeiterin. 2009 saß sie zum ersten Mal im Skischlitten, der von Handbikern gern als Trainingsgerät im Winter genutzt wird. Weil Eskaus Ergebnisse so gut waren, erhielt sie eine Wildcard für die Paralympics in Vancouver 2010. Mit zwei Medaillen bestätigte sie die Erwartungen. Auf den Saisonhöhepunkt in Südkorea hat sich das paralympische Multitalent in 1500 Trainingsstunden vorbereitet. Sieben Rennen in zehn Tagen lautete der ambitionierte Plan. Vier sind geschafft, drei stehen noch aus. Drei weitere Medaillenchancen, um die ohnehin beeindruckende Sammlung auszubauen. Mit 46 Jahren ist Eskau mit Abstand die älteste Athletin in ihrem Feld. Gedanken an ein Karriereende? Fehlanzeige. Sie denkt erstmal an die Rückreise. "So langsam muss ich aufpassen, dass ich kein Übergepäck habe", sagte sie lachend. "Wobei, es gibt Schlimmeres. Zur Not würde ich auch noch drei weitere Medaillen unterkriegen."

Skirennläuferin Andrea Rothfuss wird zum "Silberfuss"

Gedanken, mit denen sich auch Andrea Rothfuss beschäftigen muss. Die 28-Jährige gewann am Mittwoch im Riesenslalom der stehenden Konkurrenz die vierte Silbermedaille im vierten Rennen. "Vier Mal Silber bei diesen Paralympics, das ist doch Wahnsinn und grandios", sagte Rothfuss. Nach dieser Bilanz wird die Skirennläuferin ihren Spitznamen "Silberfuss" so schnell wohl nicht mehr los. "Im Team haben sie mich auch schon Vizefuss genannt, da gefällt mir "Silberfuss" besser", sagte Rothfuss, der von Geburt an die linke Hand fehlt.

In der sitzenden Konkurrenz gingen die Medaillengaranten Anna Schaffelhuber und Anna-Lena Forster leer aus. Mit knapp fünf Sekunden Rückstand landeten die beiden Deutschen auf den Plätzen fünf und sechs. "Das ist schon enttäuschend. Ich habe mir wesentlich mehr ausgerechnet", sagte Schaffelhuber, die schon zweimal Gold und einmal Silber gewonnen hatte.

Mit ihrer Ausbeute steuert die querschnittsgelähmte Athletin drei Medaillen zu den insgesamt zwölf bei, die das deutsche Team bisher in Pyeongchang geholt hat. Allerdings waren bisher nur Frauen erfolgreich. Bei den Männern läuft es bisher noch nicht richtig rund. Vor vier Jahren in Sotschi hatte Deutschland 15 Medaillen geholt - ebenfalls nur von Frauen. Die Männer haben in Peking 2022 die Chance, ihre Bilanz wieder zu verbessern. Allerdings werden sie auch dort wohl Konkurrenz von einer medaillenjagenden Andrea Eskau erhalten.