Sky-Chef: „Die Übermacht der Bayern ist ein Problem“

München. Von seinem Sky-Geld lebt die Fußball-Bundesliga: Über 800 Millionen Euro zahlt Carsten Schmidt jährlich an die Deutsche Fußball-Liga (DFL), um fast alle Spiele live im Pay-TV zeigen zu können. Der Vorwurf: Um die Preise für den TV-Vertrag immer höher zu schrauben, werden Sky Zugeständnisse gemacht, die viele Fans ärgern. Zersplitterung von Spieltagen, zu hohe Abogebühren, Doppel-Abo wegen Eurosport. Im Interview nimmt der Sky-Chef Stellung und überrascht mit einer Idee, wie man die Meisterschaft spannender machen könnte.

Herr Schmidt, Sie sind der größte Geldgeber der Bundesliga. Sind Sie zufrieden mit der Qualität, die Sie gekauft haben?

Carsten Schmidt: Wenn ich die Nutzung durch unsere Zuschauer sehe, bin ich absolut zufrieden. Das Interesse an Bundesliga-Fußball ist sehr hoch. In der laufenden Saison knacken wir einen Reichweitenrekord nach dem anderen. Am 25. Spieltag beispielsweise sahen 4,9 Millionen Zuschauer die Bundesliga-Spiele am Sonnabend und Sonntag linear auf Sky Bundesliga und weitere 230.000 Zuschauer via Sky Go und Sky Ticket. Nicht zu vergessen, die zahlreichen Fans in den Sky Sportsbars. Durchschnittlich sind das mehr als 900.000 pro Spieltag. Rechnen Sie mal virtuell hoch, wie die Zahlen wären, wenn wir einen echten Meisterschaftskampf hätten. Den vermisse ich seit geraumer Zeit.

Leidet Sky so unter der Übermacht des FC Bayern?

Wir beobachten seit der Saison 2012/13, dass die Meisterschaft schon Weihnachten vorentschieden ist. Das ist ein Problem. Aber das war uns bewusst, als wir die Rechte gekauft haben. Nichtsdestotrotz sind die Bundesliga und Zweite Liga für 35 Klubs so spannend wie nie. Auch in diesem Jahr ist der Kampf um die internationalen Plätze fesselnd. Das restliche Feld nach Bayern München liegt so eng zusammen wie seit Jahren nicht mehr. Und in der Zweiten Liga liegen nur zehn Punkte zwischen dem dritten und dem 15. Platz. Eigentlich kann jeder jeden schlagen – außer derzeit Bayern München.

Gegen Sky regt sich Widerstand. Alles wird an Pay-TV ausgerichtet und kostet zusätzlich Geld.

Wir sind uns bewusst, dass es ein Spannungsfeld zwischen Stadionbesuch und Fernsehkonsum gibt. Aber wir sind der falsche Adressat. Uns und allen Mitbewerbern wurde immer wieder gesagt: Die Klubs erwarten in der Champions League das maximale Geld. Damit waren die Spielregeln in der Ausschreibung klar gesetzt. Dass wir uns um wichtige Rechte bemühen, um damit die Marktposition von Sky weiter zu verbessern, kann man uns nicht vorwerfen.

So einfach können Sie Ihren Einfluss nicht kleinreden. Ist die Zersplitterung des Bundesliga-Spieltags auf fünf Termine nicht auch eine Lex Sky?

Ich kann mit Fug und Recht behaupten: Sky hat keine zusätzlichen Anstoßzeiten gefordert. Wir sind mit den fünf Terminen von Freitag bis Sonntag in den vergangenen Jahren sehr gut gefahren. Dazu kommt für die Zweite Liga der Montagabend, der inzwischen fester Bestandteil der Fußballwoche ist.

Sie profitieren doch von zusätzlichen Spielterminen.

Wir sind jetzt und in Zukunft mit den Anstoßzeiten, die es heute gibt, absolut einverstanden. Was die Liga zusätzlich macht, zum Beispiel aus Wettbewerbsgründen ein Montagabendspiel anzusetzen, kann Sky nicht beeinflussen. Von allen Top-Ligen Europas hat Deutschland den kompaktesten Spieltag. Spanien zum Beispiel hat zehn verschiedene Spieltermine.

Dass es in England oder Spanien schlimmer mit den Terminen ist, ist für den Fan in Deutschland ein schwacher Trost. Er will wie früher Sonnabend halb vier und allenfalls Freitagabend. Wäre es Sky recht, die Entwicklung zurückzudrehen?

Das ist nicht mehr zurückzudrehen, wenn der deutsche Fußball seine gute Position und damit die Qualität der Bundesliga beibehalten will. Wir müssen uns auch von dem Wunsch lösen, es allen recht machen zu können. Sonnabend 18.30 Uhr ist inzwischen etabliert, und der Zuschauer weiß diese Anstoßzeit auch durchaus zu schätzen.

Sehen Sie den Hamburger SV lieber in der ersten oder in der Zweiten Liga?

In der ersten, ganz klar. In meinem Bekanntenkreis gibt es viele HSV-Fans. Eine solche Entwicklung eines Publikumsmagneten ist weder für den Verein noch für Sky gut. Im Falle eines Abstiegs bekommen die Zuschauer aber noch immer alle Spiele des HSV in der Zweiten Liga live und exklusiv auf Sky zu sehen.

Wäre es zur besseren Planbarkeit nicht denkbar, den Abstieg wie in den USA auszuschalten?

Auf- und Abstieg sind nicht verhandelbar. Wir brauchen dieses Drama.

Aber in den USA ist die Football-Meisterschaft spannender: Neun verschiedene Sieger in den letzten zehn Super Bowls.

Unser Profisystem in Europa ist nicht vergleichbar mit dem in den USA. Das System mit den Colleges hat kulturell einen anderen Hintergrund. Dennoch empfiehlt sich immer mal wieder ein Blick über die Grenzen.

Woran denken Sie konkret?

Es ist sicherlich auffällig, dass der Wettbewerb in anderen Sportarten intensiver ist. Weder in der NBA, NHL noch in der NFL sind die Meisterschaften von einem Klub abonniert. Offenbar haben sich die Verantwortlichen auf eines einigen können: Dass das höchste Gut nicht der eigene Erfolg sein muss, sondern der Erfolg in einem spannenden Wettbewerb um die Meisterschaft. Das ist dort das Kernprinzip. Natürlich freut sich jeder über eigene Siege, aber wenn es in fast allen europäischen Ligen nur noch ein bis zwei echte Titelanwärter gibt, ist das auffällig. Ich habe erst kürzlich mit dem Uefa-Präsidenten Aleksander Ceferin darüber gesprochen. Auch er konnte mir keine große Hoffnung machen, dass es eine Formel dagegen gibt. Nur: Auf- und Abstieg stellt auch er nicht infrage.

Man könnte die Sky-Millionen gleichmäßig an alle Klubs verteilen – und nicht die reichen Klubs noch reicher machen.

Das habe ich auch immer wieder gesagt. Leistungsprinzip, schön und gut. Aber die, die ganz oben stehen, bekommen ohnehin schon sehr viel Geld durch die Teilnahme an der Champions League, sodass man in der Bundesliga das Fernsehgeld gleichmäßiger verteilen könnte.

Können Sie nicht beeinflussen, wie man Ihr Geld verwendet?

Nein. Wir hätten uns etwas mehr Mut bei der vergangenen Verteilung der TV-Gelder gewünscht. Hätte das einen Unterschied gemacht? Ich weiß es nicht. Nicht jeder Klub kann perfekt mit Geld umgehen. Darum weiß ich auch nicht, ob Bayern München in diesem Fall bis zum 32. Spieltag um die Meisterschaft zittern würde. Aber die Wahrscheinlichkeit erhöht sich. Darum sollte es in Zukunft in diese Richtung gehen, damit das Verfolgerfeld dichter an die Bayern herangeführt wird.

Was die Fans noch ärgert: Dass man ein zweites Abo braucht, um Bundesliga am Freitagabend bei Eurosport zu sehen. Warum haben Sie sich nicht mit Eurosport geeinigt?

Im Rahmen der vergangenen Bundesliga-Ausschreibung haben wir für unsere Kunden die maximale Anzahl an Paketen erworben. Mehr war kartellrechtlich nicht möglich. Es gab zahlreiche Termine und Gespräche mit Discovery (Eurosport) bezüglich einer möglichen Verbreitung der von Discovery erworbenen Bundesliga-Livespiele über Sky. Wir haben Discovery ein für uns wirtschaftlich vertretbares Angebot unterbreitet, das von der anderen Seite nicht angenommen wurde. Unabhängig davon zeigt Sky seit August 572 Spiele der Bundesliga und der Zweiten Liga über alle Verbreitungswege live und exklusiv. Damit bleibt Sky auch in den nächsten Jahren eindeutig die Heimat der Bundesliga.

Für die Fans ist das doppelt ärgerlich. Sky hat nicht mehr alle Live-Spiele, aber nimmt das gleiche Geld. Rund 30 Euro im Monat für die Bundesliga – ist das noch angemessen?

Absolut. Die Bundesliga-Rechte kosten im Vergleich zum Jahr 2009 mittlerweile mehr als das Dreifache. Unsere Preissteigerung in neun Jahren betrug nur 14 Prozent. Wir haben also unsere gestiegenen Kosten nicht ansatzweise an die Kunden weitergegeben. Aber dass man zwei Abos für die Bundesliga abschließen muss, liegt nicht an uns, sondern an dem Wunsch nach mehr Innovationswettbewerb.