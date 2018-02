Stars des Darts machen auch 2019 halt in Berlin

Berlin. Von Dartsspieler Peter Wright, dem Mann mit dem markanten Irokesenschnitt, weiß man, dass er vor einem Turnier vier Stunden benötigt, um sein Haar herzurichten. Vor dem Gastspiel der Premier League am Donnerstag in der Mercedes-Benz Arena dürften viele Fans ähnlich viel Herzblut in ihre Verkleidungen investiert haben, um sich auf diesen Abend vorzubereiten. 12.000 Zuschauer waren gekommen, es war die größte Besucherzahl beim Darts seit dem Zweiten Weltkrieg.

Zum ersten Mal überhaupt machte die Premier League in Deutschland Station. Die Stimmung in der Arena war hervorragend, sogar eine Laola schwappte durch die Halle. Das hat es beim Darts noch nicht oft gegeben. Ganz besonders profitierte Mensur Suljovic von der Atmosphäre, dem als Österreicher sozusagen die Rolle des Lokalmatadors zukam. "Es hat sich angefühlt wie ein Heimspiel, vielleicht sogar besser", sagte er. "Ohne das Publikum hätte ich nicht gewonnen."

So aber siegte Suljovic gegen Gerwyn Price mit 7:3 und holte seine ersten Punkte in dieser Saison. Die weiteren Gewinner des Abends waren Weltmeister Rob Cross, der Weltranglistenerste Michael van Gerwen und Michael Smith, der damit seine Führung in der Gesamtwertung verteidigte. "Von dem Moment an, als ich auf die Bühne kam, hatte ich Gänsehaut. Die Stimmung war fantastisch", sagte Smith.

"Einfach brillant!"

Im letzten Spiel trennten sich Gary Anderson und Peter Wright 6:6, wobei Wright eine deutliche Führung aus der Hand gab. Trotzdem hatte er nur lobende Worte für das Publikum übrig: "Einfach brillant! Wenn die Zuschauer ihre Freude haben, dann haben auch die Spieler auf der Bühne ihren Spaß." 2019 macht die Premier League erneut halt in Berlin, gern würde Wright wiederkommen: "Ich sehe keinen Grund, der dagegen sprechen würde."