Ovtcharov und Boll bei Top-16-Turnier im Halbfinale

Montreux/Schweiz. Der Weltranglisten-Erste Dimitrij Ovtcharov und der fünfmalige Sieger Timo Boll haben beim Top-16-Turnier der besten europäischen Tischtennis-Spieler das Halbfinale erreicht.

In Montreux in der Schweiz gewann der Weltrangliste-Dritte Boll im Viertelfinale ein deutsches Duell mit seinem Nationalmannschafts-Kollegen Bastian Steger in 4:1 Sätzen. Zuvor hatte Steger in der ersten Runde Europameister Emmanuel Lebesson aus Frankreich ausgeschaltet (4:2) und Boll in 4:1 Sätzen gegen den Österreicher Stefan Fegerl gesiegt. Beide spielen in der Bundesliga zusammen für den deutschen Rekordmeister Borussia Düsseldorf.