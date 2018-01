Bei den Sixdays geht es eng zu

Die Spannung im Velodrom ist auch nach vier Tagen enorm. Noch keines der favorisierten Teams konnte sich beim Sechstagerennen deutlich absetzen, gleich sechs Paare befinden sich auf der Berliner Radrennbahn in der Nullrunde. Dazu gehören auch die Lokalmatadoren Roger Kluge und Theo Reinhardt, die einen Rundenverlust vom Vortag aufholten. Mit 274 Punkten rangiert die Berliner Kombination derzeit auf Platz fünf. An der Spitze liegen die Vorjahressieger Yoeri Havik und Wim Stroetinga aus den Niederlanden (318 Punkte), dahinter folgen die Belgier Kenny de Ketele und Moreno de Pauw (309).

Erstmalig in der Geschichte des Berliner Sechstagerennens traten am Familiensonntag zudem vier Sprinterinnen gegeneinander an, darunter die beiden Olympiasiegerinnen und Weltmeisterinnen Kristina Vogel und Miriam Welte. Vogel zeigte direkt zu Beginn im 250-Meter-Zeitfahren, dass sie momentan nicht zu schlagen ist. Auch im Keirin lieferten sich die Frauen ein enges Rennen, in dem Vogel kurz vor dem Ziel an Welte vorbeizog. Das Sprintfinale ging an die glückliche Vogel: "Ich finde es richtig toll, dass wir Sprinterinnen auch endlich hier starten können. Am ersten Tag zu gewinnen, bei dem Wahnsinnspublikum, ist einfach der Hammer." Am Montag ab 17 Uhr geht es im Velodrom weiter.