Feuerwerk des Willens

Berlin. Alba fährt zum Pokal-Finalturnier nach Ulm (17./18. Februar). Berlins Basketballteam sicherte sich das Ticket mit allerletzter Kraft und rang die Riesen aus Ludwigsburg erst in den letzten Spielsekunden mit 78:73 (35.42) nieder. Das Team von Aito Reneses musste vor 6105 Zuschauern allerdings den nächsten Rückschlag hinnehmen. Peyton Siva wurde in der 14. Minute nach einem Foul mit lädierter rechter Schulter vom Parkett geführt und kam nicht mehr zurück. "Es tut noch immer sehr weh", machte Albas Spielmacher nach der Partie dick bandagiert wenig Hoffnung auf ein baldiges Comeback. "Mehr kann ich nicht sagen, erst Montag werde ich eingehend untersucht."

Ein "Feuerwerk der Turnkunst" hatte Alba für das erste Alles-oder-Nichts-Spiel der Saison aus der Mercedes-Benz Arena in die Schmeling-Halle vertrieben. An der Stätte der größten Erfolge des Klubs bewahrheitete sich schnell, was Coach Reneses befürchtete. Erst 14 Tage zuvor hatte sein Team "ohne Druck" mit einem glanzvollen 86:67 in Ludwigsburg den zweiten Tabellenplatz in der Bundesliga 86:67 zurückerobert. Jetzt würden die Schwaben "als vermeintliche Außenseiter" alles geben, "um uns das Pokal-Ticket zu stehlen", in der Hoffnung, "dass wir uns nach dem Sieg vor zwei Wochen zu sicher fühlen".

Von Überheblichkeit war bei den Berlinern aber nichts zu spüren, sie verteidigten mit Einsatz und suchten geduldig den besten Wurf. Zum Bruch kam es dennoch, als sich nach dem 14:14 (6.) plötzlich Ballverluste häuften. Die Gäste ergriffen die Chance, fünf Minuten später lag Alba 20:29 zurück.

Nach einer solchen Schwächephase nicht vorentscheidend in Rückstand zu geraten, ist gegen einen Gegner, der für seine rustikale Spielweise bekannt ist, ein wahrer Kraftakt. Aber er gelang: Alba kam in den ersten sechs Minuten des zweiten Viertels bis zum Ausfall Sivas zwar nur von der Freiwurflinie zu Punkten. Ohne ihn kämpfte sich das Team dann aber geduldig bis auf 33:34 (17.) heran. Die Partie war mittlerweile ein verbissener Fight und die Berliner zeigten Wirkung. Als sich erneut die Ballverluste häuften – am Ende waren es insgesamt 20 – und sich die Gäste per Offensivrebound zu viele zweite Chancen erkämpften, wuchs der Rückstand erneut an – 35:42 zur Halbzeit.

"Mit Peyton haben wir auch etwas unseren Rhythmus verloren", sagte Niels Giffey. "Wir sind dann mit viel Kampf wieder ins Spiel gekommen und haben nach dem Erreichen der Top 16 ein weiteres Saisonziel erreicht und darüber bin ich sehr froh", gestand Albas Kapitän sichtlich erleichtert. Seine Mannschaft kehrte nach der Pause mit einer völlig veränderten Körpersprache auf das Parkett zurück. Alles Zögerliche war nun weg, und die Botschaft unmissverständlich: Das ist unsere Halle und wir wollen nach Ulm. Jetzt erzwang Alba die Ballverluste und wurde für die noch einmal bissigere Verteidigung belohnt. Joshiko Saibou traf per Dreier zum 42:42 (22.), kurz darauf sorgte Marius Grigonis mit sieben Punkten in Folge für die bis dahin deutlichste Führung (54:45/27.).

Zugang Vasturia kommt nur zu ein paar Kurzeinsätzen

"Nerven" kenne er in solchen Situationen nicht, sagte Albas Litauer, der vor Saibou (14) mit 21 Punkten bester Werfer der Berliner war. "Da denke ich nur ans Werfen und Passen."

Um die Führung ins Ziel zu bringen, musste Albas Mannschaft, bei der der genesene Bogdan Radosavljevic und auch Zugang Steve Vasturia lediglich zu Kurzeinsätzen kamen, die letzten Kräfte mobilisieren. Mehrfach kam Ludwigsburg auf zwei Punkte heran. Erst der Dreier von Grigonis zum 73:62 (37.) ließ die Fans in der Halle erstmals vorsichtig durchatmen. Was deutlich zu früh war. Nach zwei Freiwürfen des nervenstarken Litauers zehn Sekunden vor Schluss zum 76:73 tanzte der letzte Dreier der Gäste, der die Verlängerung erzwingen sollte, auf dem Ring und fiel nicht. Erst Saibou machte den Sack dann zu. "Man kann die Ludwigsburger lieben oder hassen", strahlte der Berliner im Kabinengang. "Aber Respekt, das war ein hartes Stück Arbeit. Als Peyton raus war, haben wir noch mal zugelegt. Jeder für jeden, das ist das, was unser Team ausmacht. Wir haben wieder ein richtig enges Spiel gewonnen, davon werden wir profitieren."

Das nächste Feuerwerk des Willens gibt es vielleicht schon am Mittwoch. Da gibt es, zurück in der Mercedes-Benz Arena (20.15 Uhr), das Wiedersehen mit dem ehemaligem Alba-Kapitän und Sportdirektor Mithat Demirel, der mit Darüssafaka Istanbul zum Rückspiel im Eurocup anreist.