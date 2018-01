Handball EM 2018: Deutschland gegen Dänemark - die Höhepunkte im Video

Das bringt das Sportjahr 2018 in Berlin und in der Welt

Deutschland hat die Vorrunde der Handball-EM 2018 in Kroatien gemeistert. Jetzt geht es in der Zwischenrunde um das Ticket ins Halbfinale. Nach dem Auftaktsieg in der Gruppe II gegen Tschechien heißt es im zweiten Match am Sonntag (21. Januar): Deutschland gegen Dänemark. Anpfiff der Partie in der Arena in Zagreb ist um 18.15 Uhr.

Mit den Dänen erwartet die Bad Boys in Varazdin der Olympiasieger von 2016. Das Duell zwischen dem DHB-Team und den Skandinaviern könnte eine Vorentscheidung sein, ehe Deutschland am 24. Januar 2018 im letzten Spiel der Hauptrunde auf die spanische Auswahl trifft.

Die Berliner Morgenpost ist bei allen Spielen der deutschen Nationalmannschaft bei der EM 2018 hautnah mit dabei und zeigt kurz nach Spielende die Höhepunkte der Partien als Videoaufzeichnung. Sehen Sie hier die Highlights, wichtigsten Spielszenen und Tore des zweiten Zwischenrundenspiels Deutschland gegen Dänemark

Handball-EM 2018 - Das sind die Favoriten

DHB-Vizepräsident Bob Hanning blickt optimistisch auf das Turnier: "Wir sind in der Lage, jede Mannschaft in Europa zu schlagen. Diesen Anspruch müssen wir auch selbstbewusst vertreten - allerdings in dem Wissen, dass wir da oben in der Weltspitze nicht alleine sind." Als Top-Favoriten auf den EM-Titel 2018 gelten Olympiasieger Dänemark und Weltmeister Frankreich.

Wie sehen die Gruppen bei der EM 2018 aus?

In Kroatien hat sich das DHB-Team in der Gruppe C mit Mazedonien, Montenegro und Slowenien durchgesetzt. In der Zwischenrunde startet man in der Gruppe II gegen Dänemark, Spanien und Tschechien.

Hauptrunde Gruppe I: Frankreich, Schweden, Norwegen, Kroatien, Serbien, Belarus

Hauptrunde Gruppe II: Dänemark, Deutschland, Spanien, Tschechien, Mazedonien, Slowenien

Handball-EM 2018 - Modus, Kader, Gruppen & EM-Spielplan

Das sind die Termine der Spiele mit deutsche Beteiligung in der Zwischenrunde

Deutschland gegen Tschechien im ZDF (Freitag, 19. Januar, Anwurf 20:30 Uhr)

Deutschland gegen Dänemark in der ARD (Sonntag, 21. Januar, Anwurf 18:30 Uhr)

Deutschland gegen Spanien im ZDF (Mittwoch, 24. Januar, Anwurf 20:30 Uhr)

So sehen Sie die Handball EM 2018 live im TV und Stream

Deutschland mit positiver Bilanz gegen Dänemark

Dänemark ist amtierende Olympiasieger. Bei der WM 2017 erreichten die Skandinavier allerdings nur den zehnten Platz. Und auch im aktuellen Turnier tun sie sich schwer. Nach einer überraschenden Pleite gegen die Tschechen in der Vorrunde, schlug man Spanien im abschließenden Gruppenspiel mit 25:22 und erreichte so die Finalrunde.

Dänen-Star Lindberg: "Silvio kennt mich genau"

In bislang 20 Begegnungen zwischen der deutschen und der dänischen Nationalmannschaft ging die DHB-Auswahl 12 Mal als Sieger vom Platz (Torverhältnis 434:401). Die Dänen konnten 6 Siege verbuchen. Zwei Partien endeten mit einem Unentschieden. Deutschland traf zuletzt im Jahr 2016 dreimal auf den Nachbarn, von dem traditionell viele Spieler in der Bundesliga aktiv sind. Bei der EM siegte das DHB-Team 25:23, in den anderen Partien im April und Juli gewann einmal Deutschland (33:26), einmal Dänemark (25:19).

Alle Spiele der EM 2018 im Liveticker

Die Berliner Morgenpost bietet umfassende Informationen zur Handball-2018 mit Terminen, Statistiken und Livetickern zu allen Spielen. Hier verpassen Sie kein Spiel der EM und kein Tor der deutschen Nationalmannschaft:

>>> Liveticker zu allen Spielen der Europameisterschaft 2018

Deutschland gegen Dänemark - Das EM-Spiel im Videostream

Hier sehen Sie die Höhepunkte der Begegnung Deutschland gegen Dänemark. Das Video kann frühestens eine Stunde nach Ende der Partie abgerufen werden (ca. 19:25 Uhr).