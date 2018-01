Dänen-Star Lindberg: „Silvio kennt mich genau“

EM: Mit Mühe zum ersten Sieg in der Hauptrunde

EM: Mit Mühe zum ersten Sieg in der Hauptrunde

BERLIN/VARASZDIN. Hans Lindberg (36) ist der Frühaufsteher im Team der dänischen Handball-Nationalmannschaft. Während seine Mitspieler noch schlafen, spaziert der Rechtsaußen der Füchse Berlin bereits durch die Wälder im Norden Kroatiens. Dabei nimmt er sich Zeit für ein Telefonat und spricht vor dem Duell gegen Deutschland bei der EM am Sonntag (18 Uhr/ARD) über fragwürdige Spielpläne, seinen Vereinskollegen Silvio Heinevetter und das Niveau im europäischen Handball.

Herr Lindberg, was machen die Teamkameraden gerade?

Hans Lindberg: Die schlafen. Da wir ja immer erst am Abend spielen, stehen die meisten so um 20 nach neun auf. Um 10 Uhr ist dann Besprechung. Das macht auch Sinn, weil wir nach den Spielen oft vor zwei Uhr nicht ins Bett kommen. Ich kann aber einfach nicht mehr länger schlafen, seit ich Vater bin. Ich bin immer schon so um sieben, halb acht wach, dann gehe ich eine Stunde spazieren.

Sie sind seit dem ersten Tag in Varaszdin. Haben Sie sich den Ort schon angesehen?

So viel gibt es hier nicht zu tun. Ich glaube, du kannst nicht weiter raus aufs Land kommen als hier. Es gibt unser Hotel und dann gibt es Wald – das war's. Aber ich bin ja ein großer Fan der Natur. Zum Spazierengehen ist das schön.

Sind Ihre Frau Jeanette und Sohn mit?

Nein, meine Frau arbeitet in Berlin und Aron geht in die Kita. Die hoffen aber natürlich, dass wir es ins Halbfinale schaffen, dann werden sie nach Zagreb kommen.

Bislang sieht es nach dem Sieg gegen Slowenien gut aus. Sind Sie eigentlich absichtlich Gruppenzweiter der Vorrunde geworden? Ich erinnere mich an die EM 2016, als Dänemark als Gruppensieger den ungünstigsten Spielplan hatte und das entscheidende Spiel um den Einzug ins Halbfinale gegen Deutschland verlor.

Haha, nein, das war keine Absicht. Wir haben leider ein schlechtes Spiel abgeliefert gegen Tschechien. Auch vor zwei Jahren war es unsere eigene Schuld. Wir hätten auch gegen Schweden einfach ein Tor mehr machen können und wären weiter gewesen.

Scharfe Kritik am Spielplan

Dennoch, als Erster der Gruppen C und D hat man drei Tage frei, muss dann die letzten zwei Spiele an zwei aufeinanderfolgenden Tagen absolvieren, während die drei Spiele als Gruppenzweiter mit jeweils einem Tag Pause geplant sind. Wie erklären sie sich diese Ansetzung?

Ich verstehe das nicht. Das war schon vor zwei Jahren ein Problem und wir haben das deutlich gesagt. Trotzdem ist nichts passiert. Dieses Mal haben Spanien und Mazedonien das Problem. Es ist ganz klar kein Vorteil, Erster zu werden. Natürlich ist es gut, wenn du mehr Punkte mitnimmst, aber jetzt sind ja fast alle mit zwei Punkten weitergegangen. Mazedonien hatte einen mehr, Slowenien einen weniger, das ist sehr eng beieinander, da kann sich ein Spielplan schon auch auswirken.

Wie schätzen Sie die Gruppe ein?

Es gibt keinen klaren Favoriten, alles ist offen, und es ist unheimlich schwer zu sagen, wer weiterkommt. Die Spitze im europäischen Handball ist ganz eng. Man sieht ja, wenn man ein schlechtes Spiel liefert, verliert man auch gegen Tschechien. Wir hatten am Freitag ein ganz schweres Spiel gegen Slowenien. Das mussten wir gewinnen, sonst wären wir fast raus gewesen. Aber so ist eben die EM. Die Mannschaft, die die beste Leistung über die gesamte Zeit liefert, kommt ins Finale und gewinnt.

Lindberg erwartet einen harten Kampf

Ein Sieg gegen Deutschland würde einen großen Schritt in Richtung Halbfinale bedeuten. Was erwarten Sie für ein Spiel?

Ich erwarte einen harten Kampf. Für beide Teams geht es um die Chance weiterzukommen. Deutschland ist eine klasse Mannschaft. Die hatten in der Vorrunde ein bisschen Pech und ein bisschen Glück. Gegen Tschechien haben sie sich wie wir schwer getan, aber gewonnen. Wir wissen, was für Qualität im deutschen Team steckt und dass wir da unser bestes Niveau abrufen müssen, um eine Chance aufs Weiterkommen zu haben.

Wie bei den Füchsen, sind Sie auch im Nationalteam der Experte für die Strafwürfe. Haben Sie eine besondere Taktik gegen Vereinskollege Heinevetter?

Die werde ich sicher nicht verraten. Silvio liest ja auch die deutsche Presse. Ich bereite mich immer auf die Torhüter vor, so werde ich mich auf Heinevetter und Andreas Wolff vorbereiten. Genauso wird Silvio das auch machen, er kennt mich auch als Schützen genau, von daher müssen wir mal schauen, wer da erfolgreicher rauskommt.

"Es gibt keine schwachen Gegner"

Dänemark wurde bei der letzten EM Sechster, bei der WM Zehnter und zwischendrin mal eben Olympiasieger. Wie würden Sie die Entwicklung der Nationalmannschaft beschreiben?

Haha, inkonstant. Das hat man leider bei diesem Turnier auch schon gesehen. Gegen Tschechien haben wir gezeigt, dass unser schlechtes Niveau noch ganz schön tief liegt, gleichzeitig haben wir eine Topleistung gegen Ungarn und Spanien gezeigt. Wir wissen schon, was wir als Mannschaft schaffen können. Die wechselhaften Platzierungen zuletzt repräsentieren allerdings auch das ausgeglichene Niveau im europäischen Männerhandball. Es gibt keine schwachen Gegner, das sieht man ja auch in der anderen Gruppe, wo Kroatien mit Glück ganz knapp gegen Weißrussland gewonnen hat. Wenn du versucht, ein Spiel etwas ruhiger anzugehen, verlierst du.

Zwei EM-Titel haben Sie schon gewonnen (2008 und 2012). Wie groß ist die Sehnsucht nach dem dritten Titel, besonders, da Sie bei den Olympischen Spielen nicht dabei waren?

Ich versuche immer zu gewinnen. Nicht wegen Olympia. Es ist einfach viel lustiger als zu verlieren. Ich weiß, wie viel Spaß das bringt. Sechster oder Zehnter zu werden macht keinen Spaß. Du trainierst über Monate so hart nur für dieses eine Ziel, am Ende ganz oben zu stehen.

Ihre Frau ist gerade zum zweiten Mal schwanger. Sie sind bald zweifacher Familienvater. Wird das Ihre letzte EM?

Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Das hängt ja auch davon ab, was der Trainer in Zukunft plant. Momentan freue ich mich, dass ich Teil der Nationalmannschaft sein kann.