Roger Federers Kraft liegt in der Ruhe

Melbourne. Die Zeitreise zurück zu den letzten Australian Open bereitet ihm nichts als Vergnügen. "Das war das Verrückteste, was mir je im Tennis passiert ist", sagt Roger Federer, "es wird schwer, das zu übertreffen."

Wie auch? Federer kam aus einer knapp sechsmonatigen Verletzungspause, erwartete "gar nichts" von sich. Doch als die beiden Tennis-Wochen in Melbourne vorüber waren, war er immer noch da. Als Champion, als ultimativer Comeback-Mann. "Die Emotionen waren überwältigend. Selbst nach ein paar Wochen bin ich morgens noch aufgewacht und habe gedacht: Sorry, ist das wirklich wahr?", sagt Federer.

Schlüsselmoment in Melbourne

Aber doch, es stimmte alles. Jahrelang war er einem der vier Grand-Slam-Titel vergeblich hinterhergelaufen. Schon waren Stimmen zu hören, er habe den Moment des einigermaßen idealen Absprungs verpasst. Und dann war Federer im denkbar unwahrscheinlichsten Moment wieder der König bei einem Major. Ein Sieg noch veredelt durch den Umstand, dass er sich über fünf spannungsgeladene Sätze mit Rafael Nadal um die Krone streiten musste. "Melbourne 2017, es wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben", sagt der 36-jährige Federer.

Auch deshalb, weil ihm dieser Sieg neue Perspektiven für seine späten Karrierejahre bot. Dazu zählte die Gewissheit, selbst nach sehr langen Pausen wieder ans Werk gehen zu können, mit Solidität, Selbstbewusstsein und dem üblichen Esprit. "Das ganze Grand-Slam-Erlebnis war ein Schlüsselmoment für mich", sagt Federer vor seinem jetzigen Turnierstart gegen den Slowenen Aljaz Bedene in der Abendveranstaltung des Dienstags, "es war eine der großen Wegmarken als Profi."

Federer kann seitdem noch gelassener auf den Center-Court schreiten. Was er unbedingt wollte, einen weiteren Grand-Slam-Sieg weit in seinen Dreißigern, hat er erreicht. Später kam ja sogar noch Major-Titel Nummer 19 hinzu, als Roger Nimmersatt siegte er in Wimbledon – was soll ihm da noch der Druck anhaben können, über den sich traditionell jeder Spitzenspieler beklagt?

Ausgedünnter Terminplan für die dicken Erfolge

"Ich bin ziemlich ruhig vor diesem Turnier jetzt", sagt Federer, "ich hatte sowieso nie ein Problem mit der Favoritenrolle. Vor allem, weil ich wusste, dass ich dann vorher gut gespielt hatte." Gleichwohl wunderte sich Federer leicht ironisch darüber, dass "ein 36-Jähriger der absolute Titelkandidat sein soll: Ich fühle, dass das irgendwie nicht ganz richtig ist".

Federer ist froh, dass er von weiteren Verletzungen verschont blieb nach seiner fulminanten Rückkehr. Für den vierfachen Familienvater zahlte sich aus, dass er seine Tennis-Engagements radikal ausdünnte, um bei den Topturnieren auftrumpfen zu können. "Bester Beweis war die Pause in der Sandplatzsaison und der anschließende Sieg in London. Das hätte ich früher für unmöglich gehalten", sagt Federer.

Auch in diesem Jahr wird er auf einen schlanken Terminkalender setzen. Wird 2018 wie 2017 – es wäre das nächste Vergnügen für Roger Federer.

( Jörg Allmeroth )