Franck Ribéry – Der alte Mann und das Mehr

Leverkusen. Der "Alte" sitzt in der Kabine. Auf einem Monitor werden noch einmal die schönsten Szenen des Spiels geliefert. Frank Ribéry schaut hoch und sieht Frank Ribéry. Wie er in Minute 59 lossprintet, den Ball am Fuß, eine Finte, ein trockener Schuss ins kurze Eck. Dann schlägt er mit der Faust auf seine linke Brust, da, wo das Bayern-Logo draufgestickt ist. Er läuft weiter, in die Kurve der Bayern-Fans. Er stoppt, er streckt seinen Oberkörper durch, er lässt sich feiern. Und schon schallt ein langes "Frank Riiibéry" durch die Arena.

Oben, auf der Tribüne, sieht man Uli Hoeneß. Seine warme Wolldecke liegt auf dem Boden. Der Präsident des FC Bayern, für Ribéry seit Jahren eine Vaterfigur, liegt in den Armen von Karl-Heinz Rummenigge, dem Vorstandsvorsitzenden. Hoeneß lacht, weil sein "Sohn", weil Ribéry beim 3:1-Sieg des Rekordmeisters gegen den Herausforderer Bayer Leverkusen der gefeierte Spieler des Abends ist.

Ribéry wird im April 35 Jahre alt. Sein Vertrag läuft aus. Seine Zukunft ist offen. Es ist fraglich, ob der Franzose, der seit 2007 in München spielt, noch eine weitere Saison beim deutschen Branchenprimus bleiben darf. Ginge es nach ihm, dann ja: "Ich habe immer Hunger", sagte Ribéry nach dem Sieg in Leverkusen, der den FC Bayern seiner 28. Meisterschaft näher brachte. "Ich bin sehr glücklich in München. Ich habe jetzt noch fünf Monate Vertrag. Mal sehen, was die Zeit bringt."

Robben reagiert genervt auf die Fragen nach seiner Zukunft

Die Zeit ist für ihn offensichtlich stehen geblieben. Trotz einer langen Verletzung in der Hinrunde, trotz seines fortgeschrittenen Alters präsentierte sich der Offensivspieler in der BayArena in prächtiger Spiellaune. Bayern-Torhüter Sven Ulrich fand, dass Ribéry noch "ein, zwei Jahre" auf "höchstem Niveau" spielen kann. "Er ist total wichtig für die Mannschaft", sagte der Vertreter des verletzten Manuel Neuer, "mit 35 zeigt er den Jungen immer noch, wo es langgeht." Auch Thomas Müller würde es gerne sehen, wenn Ribéry noch eine Spielzeit seine Haken schlägt: "Wenn er will", sagte Müller und grinste, "kann er gerne weitermachen. Aber ob er es auch macht, ist ein anderes Ding."

Während die Lobeshymnen auf Ribéry niederprasselten, stand ein anderer älterer Herr in den Katakomben der Leverkusener Arena. Arjen Robben, Ende Januar wird er 34 Jahre alt. Auch sein Vertrag läuft im Sommer aus. Auch er weiß nicht, wie es nach neun Jahren in München mit ihm weitergeht. Offensichtlich hat es bislang noch kein Gespräch gegeben. Der Niederländer hat in Leverkusen nach zweieinhalb Monaten Verletzungspause wieder von Beginn an gespielt. Er blieb blass. Kein Dribbling wollte gelingen, kein Torschuss erreichte das Ziel.

Coman ist schon als Nachfolger vorgesehen, Brandt könnte kommen

"Mir fehlte nach dieser langen Zeit der Rhythmus", sagte Robben und wirkte gereizt, weil die Fragen nach seiner Zukunft kamen. Was ist denn nun? Bleibt er in München? Robben verzog die Miene: "Ich habe keinen Bock, jede Woche auf die gleiche Frage zu antworten", entgegnete er, "ich bin am Ende der Saison frei. Dann muss der Verein entscheiden, wie es mit mir weitergeht", sagte er. Im Klub gibt es bereits Alternativen: Kingsley Coman (21) spielt bisher eine gute Saison. Dazu wollen die Bayern wohl gern Leverkusens Julian Brandt (21) verpflichten. Es wäre ein Generationenwechsel.

Hasan Salihamidzic, der Sportdirektor der Bayern, sagte zu all dem nur: "Wir werden es offiziell verkünden, wenn wir eine Entscheidung getroffen haben." Das ließ – anders als im Titelkampf – mal wieder alles offen.