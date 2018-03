Oettinger Rockets gegen Alba Berlin live im Stream & Ticker

Duell in der BBL: Am Sonntag trifft Alba Berlin auf die Oettinger Rockets. Alle Infos zu dem Spiel, Tickets & Liveticker.

Nachholspiel in der BBL: Am Sonntag (29. März, 20:30 Uhr) geht es für die Berliner auswärts gegen die Oettinger Rockets. Das letzte Aufeinandertreffen beider Klubs im Oktober 2017 gewann Alba deutlich mit 95:61.

Die Albatrosse strotzen derzeit vor Selbstbewusstsein. Die Berliner Basketballer gewannen in der Bundesliga zuletzt zehn Spiele in Folge. Für die Rockets muss dagegen dringend ein Sieg her, will man die unteren Tabellenplätze und damit den abstiegsgefährdeten Bereich verlassen.

Alba Berlin im Live-Stream

Alle Spiele der BBL werden live und in HD von der Telekom übertragen. Telekom-Kunden mit einer Internetflatrate erhalten das Angebot gratis, für alle anderen gibt es ein Monats-Abo (14,95 Euro pro Monat) oder ein Jahres-Abo (9,95 Euro pro Monat). Für die Nutzung von unterwegs gibt es die mobile App "Telekom Basketball" für Smartphones und Tablets (iOS, Android). Alle Begegnungen können über die Webseite www.telekombasketball.de live abgerufen werden.

Tickets für das Spiel Oettinger Rockets gegen Alba Berlin

Tickets für das Auswärtsspiel gegen die Rockets können online auf der Internetseite der Oettinger erworben werden oder in allen bekannten Vorverkaufsstellen. Für das Spiel in der Messehalle Erfurt am Donnerstag (29. Januar 2018) um 20:30 Uhr sind noch Karten erhältlich. Tickets kosten je nach Kategorie zwischen 11 und 26 Euro.

BBL-Liveticker der Berliner Morgenpost zum Spiel der Albatrosse

Für alle, die das Spiel nicht vor Ort mitverfolgen können, bietet die Berliner Morgenpost den Liveticker zur BBL. Verfolgen Sie das Spiel hautnahe und verpassen Sie keinen Korb & Rebound.

>>> Hier geht es zum Liveticker: Oettinger Rockets vs. Alba Berlin

