Warum der HSV schon wieder schlecht aussieht ...

Berlin. Egal in welche Ecke der Fußball-Bundesliga man horcht vor dem Rückrundenstart an diesem Wochenende, das Echo ähnelt sich. "Optimistisch" sei man, "optimal vorbereitet" sowieso, ja, mancherorts sogar "hervorragend verstärkt". Ob die Hoffnung auf Besserung tatsächlich größer ist als die Angst vor dem Abstieg, darf allerdings bezweifelt werden. Wo die Lage besonders prekär ist, wer sich Hoffnung auf eine Rettung machen darf und bei welchem Klub nur noch Beistand von höchster Stelle hilft? Ein Überblick:

Hamburger SV Glaubt man der Schwarmintelligenz, ist der HSV diesmal fällig. Sowohl bei den Wettanbietern als auch in der "Kicker"-Umfrage unter den Profis sind die Hanseaten hinter Tabellenschlusslicht Köln klarer Favorit auf den Abstieg. Damit es anders kommt, benötigt das Team von Trainer Markus Gisdol vor allem mehr Tore – bislang gelangen lediglich 15. Sportchef Jens Todt fahndet daher mit Hochdruck nach mehr Offensivpower, ist aber noch nicht fündig geworden. Dass der Vorletzte am Sonnabend (15.30 Uhr) in Augsburg auf Michael Gregoritsch (23) trifft, der 2017 von Gisdol aussortiert wurde, wirkt vor diesem Hintergrund, nun ja, unglücklich. Für den FCA war der Österreicher bislang schon an 13 Toren direkt beteiligt. Gisdol gibt zu: "Da sieht man ein bisschen blöd aus."

Werder Bremen Anders als dem ewigen Nordrivalen blieb Werder die Relegation bislang erspart. Manches scheinen die Bremer einfach besonders gut zu können: schlechtes Wetter ertragen, Labskaus – und Abstiegskampf. Dass es unter dem neuen Trainer Florian Kohfeldt (35) seit November bergauf geht (vier Siege aus sechs Pflichtspielen), hat an der Weser zusätzliche Hoffnung geschürt. Aber: Das Auftaktprogramm hat es in sich. Auf das Heimspiel gegen Hoffenheim am Sonnabend (15.30 Uhr) folgen Partien gegen den FC Bayern, Hertha, Schalke und Leverkusen. Dass neben dem lange verletzten Fin Bartels vorerst auch Mittelfeldstratege Thomas Delaney ausfällt, macht es nicht leichter.

VfB Stuttgart Wenn sich ein Klub berechtigte Hoffnung auf Besserung machen darf, dann Herthas erster Rückrundengegner. Rückkehrer Mario Gomez (32) wird nicht nur von den Fans als Heilsbringer gefeiert, sondern auch von Hannes Wolf. "Man muss Mario freispielen", sagt der Trainer, "er braucht Bälle in die Box." Statt des gewohnten 3-4-3-Systems will der Tabellen-14. mit Gomez ein 4-2-3-1 praktizieren. Dass der Nationalstürmer nach acht Jahren Abwesenheit auf sein Comeback in Stuttgart brennt, versteht sich von selbst. Und der Druck? "Den habe ich, seitdem ich 18 bin", sagt Gomez cool.

1. FC Köln Was noch Halt gibt, wenn die Lage aussichtslos scheint? Na klar, der Glaube. Für Kardinal Woelki ist ein Kölner Fußball-Wunder daher keine Utopie, trotz elf Punkten (!) Rückstand auf den Relegationsplatz. "So lange man atmet, lebt man noch", meint der Erzbischof, der oft die Heimspiele des FC besucht: "Man darf für alles beten, auch für den Fußball-Gott." Positiv: Etliche Verletzte wie Nationalspieler Jonas Hector sind wieder fit. Negativ: Im Derby am Sonntag (15.30 Uhr) wartet mit dem Tabellensechsten Mönchengladbach gleich ein dicker Brocken. Dass es mit dem Kölner Klassenerhalt wohl nichts mehr wird, schmerzt selbst den Erzrivalen. "Köln", sagt Gladbachs Vize-Präsident Rainer Bonhof, "würde mir fehlen."

( JL )