Formel E hat in Berlin die DTM schon überholt

Berlin. Im ersten Moment klingt alles positiv, als wären die Hausaufgaben gemacht. Für die nächste DTM-Saison (ab 5. Mai) kommen neue Rennen in Misano (Italien) und Brands Hatch (England) hinzu. Und mit Sat1 fand die Tourenwagen-Serie nach 18 Jahren in der ARD einen neuen Fernsehpartner.

Trotzdem dürfte das Geld knapp werden in diesem Motorsportbereich. Denn die Münchner Sendegruppe ProSiebenSat1 ist nicht bereit, der Serie in den kommenden beiden Jahren etwas für die Übertragungsrechte zu überweisen – im Gegensatz zur ARD, die zuletzt 2,5 Millionen Euro pro Jahr überwies. Und auch andere Einnahmen fallen weg: Porsche wechselt mit seinem Markenpokal Carrera-Cup zum ADAC und dessen GT-Masters-Veranstaltungen. Dem Automobilclub wird der Stuttgarter Sportwagenhersteller weniger als die zwei Millionen Euro überweisen, die DTM-Vermarkter ITR bislang für die Rennaustragung in seinem Rahmenprogramm kassierte.