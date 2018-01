160 Millionen Euro Trost für Jürgen Klopp

Berlin/Liverpool. Worin liegt der Unterschied zwischen einem klugen Fußballmanager und einem dummen? Der dumme verkauft seinen besten Spieler für viel Geld. Der kluge verkauft seinen besten Spieler auch für viel Geld, hat aber vorher dafür gesorgt, einen neuen besten Spieler zu bekommen.

Jürgen Klopp scheint zur Gattung der klugen Manager zu gehören. Dass der Trainer des FC Liverpool - in England ist man da auch für die Transfers zuständig - seinen Mittelfeldspieler Philippe Coutinho an den FC Barcelona verlieren würde, war seit Sommer klar. Der Brasilianer wollte Barcas Angebot schon damals annehmen, Klopp ließ ihn nicht. Also reagierte der Deutsche gefasst auf die Tatsache, dass er Coutinho doch gehen lassen muss. Für 160 Millionen Euro wechselt der 25-Jährige nach Barcelona und ist damit nach Neymar (222 Millionen Euro/Paris) und Kylian Mbappé (180 Millionen Euro/Paris) der drittteuerste Fußballer der Welt. "Spieler kommen und gehen, das ist Fußball", sagte Klopp und sprach von einem "großem Widerwillen" bei diesem Transfer.

Coutinho kreiert fast so viele Chance kreiert wie Messi

In der vergangenen Saison hatte Coutinho, den Liverpool 2013 für 9,5 Millionen Euro von Inter Mailand kaufte, 13 Tore geschossen und sieben Vorlagen gegeben. Mit seiner Technik gab der offensive Mittelfeldspieler Klopps Team in dieser Saison die besonderen Momente und kreierte insgesamt 40 Chancen in den Premier-League-Spielen. Damit kommt Coutinho in den Bereich eines gewissen Lionel Messi (45), seinen neuen Kollegen in Barcelona. Dort soll er der "zukünftige Andres Iniesta" ("El Mundo") werden. Bei den Katalanen erhält Coutinho einen Fünfjahresvertrag. Dass er vorher geht, ist unwahrscheinlich: Seine Ausstiegsklausel liegt bei 400 Millionen Euro, die nicht einmal der dümmste Manager der Welt zahlt.

Was uns wieder zu Klopp bringt. Der sagte zum Abgang seines Starspieler: "Man kann Herz und Seele des FC Liverpools nicht transferieren." Man kann mit den eingenommenen 160 Millionen aber zumindest neue, gute Spieler kaufen. Weil es bei den "Reds" eher in der Defensive denn in der Offensive hapert, verpflichtete Klopp kürzlich den niederländischen Verteidiger Virgil van Dijk aus Southampton für 84,5 Millionen Euro. Ihn wollte er schon im Sommer.

Riyad Mahrez soll für 55 Millionen Euro aus Leicester kommen

Als Ersatz für Coutinho hat der 50-Jährige laut Medienberichten Riyad Mahrez in der Hinterhand. Der 26 Jahre alte algerische Nationalspieler gewann 2016 sensationell die englische Meisterschaft mit Leicester City, wurde Englands und Afrikas Fußballer des Jahres. 55 Millionen Euro soll er kosten. Schon bevor der Wechsel von Coutinho offiziell wurde, seien alle Details mit Mahrez und Leicester geklärt gewesen, heißt es.

Und um auch ein kluger Verein zu sein und dafür zu sorgen, dass die Fans nicht zu erzürnt über Coutinhos Abgang sind, hat Liverpool veranlasst, dass jeder, der ein aktuelles Trikot des Abgewanderten besitzt, dieses zurückgeben dürfe. Als Ersatz erhalten die Anhänger einen Gutschein. Damit lässt sich dann ein neues Trikot kaufen – vielleicht vom neuen besten Spieler.