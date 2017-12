Taylor erreicht bei seiner letzten WM das Finale

London. Rekord-Weltmeister Phil "The Power" Taylor darf bei seiner letzten WM weiter vom Titel träumen. Der 16-malige Weltmeister setzte sich am Samstagabend souverän mit 6:1 gegen den Überraschungs-Halbfinalisten Jamie Lewis (Wales) durch und erreichte erstmals seit drei Jahren wieder das Finale. Der 57-jährige wird nach den 25. Titelkämpfen der Professional Darts Corporation (PDC) seine Karriere beenden.

Taylor tat sich in der Anfangsphase schwer, der krasse Außenseiter Lewis gestaltete die ersten vier Sätze ausgeglichen, ließ in den entscheidenden Phasen aber viele gute Chancen aus. "Ich bin heilfroh", sagte Taylor, "ich wusste am Anfang überhaupt nicht, was los ist und bin gar nicht ins Match gekommen."