Alba siegt gegen Bilbao und sieht Demirel wieder

Berlin. Alba beendete die Hauptrunde des Eurocups mit einem Sieg. Berlins Basketballteam besiegte vor 8878 Zuschauern in der Mercedes-Benz Arena Retabet Bilbao mit 86:68 (51:31) und reist jetzt in den kommenden Wochen gleich zweimal nach Istanbul. In den Top 16, die am 3. Januar beginnen, trifft Alba als Dritter der Gruppe C auf Darüssafaka Istanbul, wo bekanntlich Albas ehemaliger Kapitän und Sportdirektor Mithat Demirel die Fäden in der Hand hält und Galatasaray. Demirels Team wurde in der Gruppe A Erster, Galatasaray hinter dem FC Bayern Zweiter in der Gruppe B. Wer die Vierergruppe komplettiert, Gran Canaria oder St. Petersburg stand bei Druck dieser Ausgabe noch nicht fest, ebenso wenig, ob Alba auswärts oder mit einem Heimspielspiel starten wird.

Vargas ist bester Werfer gegen Bilbao

Gegen Bilbao war Akeem Vargas mit 18 Punkten bester Werfer des Teams von Aito Reneses, mehr gelangen ihm noch nie im Alba-Trikot. Ihm folgten Marius Grigonis mit zwölf sowie Dennis Clifford und Luke Sikma mit je elf Punkten.

Die Berliner hatten sich gegen die Basken vorgenommen, an die zweite Halbzeit gegen Jena anzuknüpfen, in der sie erstmals seit längerer Zeit wieder zu Rhythmus und Spielwitz gefunden hatten. Was auch ohne Spencer Butterfield und Bogdan Radasvljevic ganz ordentlich gelang, die mit Bänderverletzungen geschont wurden. Auch, wenn man bedenkt, dass Bilbao ohne Chance auf die Top 16 angereist war. "Wir wussten, dass wir in der Verteidigung damit anfangen müssen und das ist uns vor allem in der ersten Halbzeit sehr gut gelungen", sagte Sikma. So gut, dass beim 41:26 (16.) eigentlich nur noch die Frage im Raum stand, ob die Berliner die Hunderter-Marke knacken würden.

Sie schafften es nicht. Was ja auch nicht nötig war, denn bereits am Freitag (18 Uhr) geht es für Alba weiter. Im letzten Spiel des Jahres ist der Dreizehnte der Bundesliga, die Braunschweiger Löwen, in Berlin zu Gast.